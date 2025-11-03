Priyanka Gandhi: हवाप्रदूषण कमी करण्यासाठी एकत्र काम करू; खासदार प्रियांका गांधी वद्रा यांचे केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला आवाहन

नवी दिल्ली : ‘‘हवेच्या प्रदूषणामुळे दिल्लीतील लोकांचा श्वास कोंडला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय राजधानीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी राजकीय मतभेद विसरुन सर्वांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या विषयात लक्ष घालून तत्काळ आवश्यक ती पावले उचलावीत,’’ असे आवाहन काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी वद्रा यांनी रविवारी समाज माध्यमातून केले..‘‘विषारी वायूच्या शवपेटीत दिल्लीकर बंद आहेत. त्यापासून वाचण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरत एकत्र येण्याची गरज आहे,’’ असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या..दिल्लीवर धुरक्याचा पडदा पडला आहे. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि दिल्ली सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत. यासाठी जे प्रयत्न केले जातील, त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ आणि सर्व सहकार्य करू, असे आश्वासन प्रियांका यांनी दिले..ज्येष्ठांना अधिक त्रासदरवर्षी दिल्लीकर नागरिक विषारी वायूला बळी पडतात आणि त्यापासून वाचण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही उपाय नाही. अस्थमा झालेले रुग्ण, शाळकरी विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रदूषणाचा सर्वाधिक त्रास होत आहे. मागील काही काळापासून दिल्लीतील प्रदूषणाच्या पातळीत मोठी वाढ झाली आहे..Mumbai Pollution: वायुप्रदूषणाने घुसमट! बीकेसीमध्ये गुणवत्ता निर्देशांक पोहोचला ३३५वर.३९ देखरेख केंद्रांकडील आकडेवारीनुसार सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ३०३ इतका नोंदवला गेला आहे. वझीरपूर आणि आनंद विहार यांसारख्या ठिकाणी तर हा निर्देशांक चारशेच्या आसपास गेला आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे दिल्लीत ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऍक्शन प्लॅनचा (जीआरएपी) दुसरा टप्पा लागू करण्यात आला आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला होता. मात्र हा प्रयत्न अपयशी ठरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.