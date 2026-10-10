भाच्याच्या किडन्या निकामी, हॉस्पिटलला जाताना मामाला पोलिसांनी उचललं; ३० वर्षे देशसेवा, कागदपत्रेही दाखवली

भाच्याच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यात आणि त्याच्या उपचारासाठी दिल्लीत आलो असताना आपल्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असल्याचा आरोप एका माजी सैनिकाने केलाय. एका बसमध्ये पाच वाजल्यापासून बसवून ठेवल्याचंही माजी सैनिकाने म्हटलंय. भाच्याच्या उपचारासाठी धडपडणाऱ्या मामाने आपल्याला दिल्लीतलं काहीच माहिती नाहीय. इथं खासदाराच्या शिफारसीने उपचारासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचंही सांगितलं. पण दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनातला आंदोलक असल्याचं समजून पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचं ते म्हणाले..दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाशी कोणताही संबंध नसताना आपल्याला आंदोलक समजून पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. भाच्याच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याने त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. एम्स रुग्णालयात जात असताना पोलिसांनी आपल्याला अडवून ठेवल्याचा दावा या व्यक्तीने केला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय सैन्यात ३० वर्षे सेवा केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रेही दाखवली..थांबायचं नाय गड्या...! अभिजीत दीपकेचा नवा Video, CJP आंदोलनाची सूत्र अजिंक्य शिंदेच्या हाती; कोण आहे तो?.उपचारांसंदर्भात मदत मिळावी म्हणून ते लोकसभा खासदार सुरेंद्र प्रसाद यादव यांच्याकडे शिफारस घेण्यासाठी आले होते. खासदारांच्या शिफारशीचे पत्रही आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपचार सुरू असल्यापासून खासदारांकडेच राहतोय आणि तिथेच खाणं-पिणं सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं..दिल्लीत आंदोलनामुळे रस्त्यावर ट्राफिक होते. त्या गर्दीचा फोटो काढून नातेवाईकांना पाठवला होता. रस्ता बंद होता आणि कुठे जायचं समजत नसल्यानं तो फोटो पाठवलेला. पण पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर फोन घेतला आणि त्याचा पासवर्ड विचारला. मोबाईलमध्ये गर्दीचे फोटो दिसल्यानं त्यांनी ताब्यात घेतलंय असंही त्यांनी सांगितलं..३० वर्षे देशसेवामी फौजी आहे. ३० वर्षे सेवा करून आलो आहे. माझ्या भाच्याच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्या आहेत, तो उपचारासाठी रुग्णालयात आहे, असे सांगूनही पोलिसांनी मला आंदोलक असल्याचे सांगत गाडीत बसवल्याचा आरोप माजी सैनिकाने केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.