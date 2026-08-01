देश

Delhi Protest: वडिलांचा गणवेश रक्ताने माखला होता; दिल्लीतील आंदोलनाबाबत पोलिसांच्या मुलांनी मांडल्या व्यथा

Police Families Share Their Experiences: दिल्ली आंदोलन, पोलिस कुटुंबीय, पत्रकार परिषद या मुद्द्यांवर त्यांनी त्या दिवसाचे अनुभव, जखमी पोलिसांची परिस्थिती आणि सोशल मीडियावरील आरोपांविषयी भावना व्यक्त करत संसदेत या विषयावर चर्चेची मागणी केली.
Delhi Protest

Delhi Protest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘दिल्लीतील आंदोलनात विद्यार्थी नव्हे तर गुंड सामील होते. आंदोलनाच्या दिवशी वडील रात्री घरी आले तेव्हा त्यांचा गणवेश रक्ताने लाल झाला होता, ’’ अशा शब्दात पोलिसांच्या मुलांनी आज पत्रकार परिषद घेत व्यथा मांडल्या. ‘‘माझ्या वडिलांना २० जुलैला त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी रात्री दहा वाजता घरी आणले. त्यांचा गणवेश रक्ताने माखला होता.

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