Delhi Protest: वडिलांचा गणवेश रक्ताने माखला होता; दिल्लीतील आंदोलनाबाबत पोलिसांच्या मुलांनी मांडल्या व्यथा

नवी दिल्ली: ‘दिल्लीतील आंदोलनात विद्यार्थी नव्हे तर गुंड सामील होते. आंदोलनाच्या दिवशी वडील रात्री घरी आले तेव्हा त्यांचा गणवेश रक्ताने लाल झाला होता, ’’ अशा शब्दात पोलिसांच्या मुलांनी आज पत्रकार परिषद घेत व्यथा मांडल्या. ‘‘माझ्या वडिलांना २० जुलैला त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी रात्री दहा वाजता घरी आणले. त्यांचा गणवेश रक्ताने माखला होता. .मात्र तरीही सोशल मीडियावर त्यांना गुन्हेगार ठरवले गेले, ’’ असे गुंजन नावाच्या युवतीने सांगितले. हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे नसून त्यात असामाजिक तत्त्व सामील असल्याचे तत्पूर्वी वडील काही दिवसांपासून आम्हाला सांगत होते. जंतरमंतरवरील मंचाजवळ त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. जवळपास चार तास ते ‘आरएमएल’ रुग्णालयात बेशुद्ध होते..Petrol-Diesel-CNG Price Today: LPG सिलेंडर 209 रुपयांनी स्वस्त! पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चेही नवे दर जाहीर.यानंतरही काही लोक पोलिसांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे आम्हाला बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात जावे लागले, असल्याचे गुंजनने सांगितले. ‘‘वीस तारखेला रात्री मी पतीला फोन केला तर ते रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचे समजले. जमावातील काही लोकांनी त्यांच्यावर दगड आणि हत्यारांनिशी हल्ला केला होता, ’’.असा आरोप एका सहायक पोलिस निरीक्षकाची पत्नी सीमा यांनी केला. पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबाचे अधिकार व त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या अनुषंगाने संसदेत चर्चा झाली पाहिजे. केवळ पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारले, अशा कथा रचल्या जात आहेत, असे त्या म्हणाल्या. लक्ष्यसिंह बिष्ट नावाच्या पोलिसाच्या मुलाने माझ्या वडिलांच्या डोक्यात गंभीर जखमा झाल्या होत्या आणि त्यांची अवस्था पाहून मी घाबरलो होतो, असे सांगितले..कॉक्रोच जनता पक्षाने (सीजेपी) जंतरमंतरवर केलेले आंदोलन तसेच संसदेवरील मोर्चावेळी १४८ पोलिस जखमी झाले होते. यातील अनेकांच्या जखमा गंभीर स्वरूपाच्या होत्या, असे दिल्ली पोलिसांकडून काही दिवसांपूर्वी सांगण्यात आले होते. सहा जून रोजी सुरु झालेले ‘सीजेपी’चे आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर २५ जुलै रोजी संपले होते..Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत.‘तुम्ही भाजपवाले आहात काय’ पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेबाबत एका पत्रकाराने राहुल गांधी यांना प्रश्न विचारला असता तुम्ही भाजपवाले आहात काय, असे प्रत्युत्तर गांधी यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.