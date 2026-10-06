Delhi High Voltage Drama : राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात; बळाचा वापर केल्याने दिल्लीत तणावाचे वातावरण

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राजधानी दिल्लीत विरोधक आणि पोलिसांमध्ये दिवसभर हायव्होल्टेज राजकीय नाट्य रंगले. संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या 'निर्वाचन सदन' मुख्यालयाकडे निघालेला 'इंडिया' आघाडीचा मोर्चा पोलिसांनी अडवल्यानंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी थेट आकाशवाणी भवनाच्या आवारात ठाण मांडत ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. सुमारे ८ तासांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर अखेर दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे..पोलिसांना गुंगारा देऊन आकाशवाणी भवनात प्रवेश'इंडिया' आघाडीच्या लोकसभा व राज्यसभेतील खासदारांनी संसद भवनापासून मोर्चा काढला होता. मात्र, पोलिसांनी संसद मार्गावर कडेकोट बॅरिकेडिंग करून खासदारांचा रस्ता अडवला. यामुळे संपूर्ण संसद मार्गावर काही काळ संचारबंदीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांचा गराडा तोडण्यासाठी राहुल गांधींसह काही खासदारांनी चक्क बॅरिकेड्सवर चढून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी रस्ता पूर्णपणे रोखल्यानंतर राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी पोलिसांना चकवा देत लगतच्या आकाशवाणी भवनाच्या आवारात प्रवेश केला आणि तिथेच जमिनीवर बसून धरणे आंदोलन सुरू केले..अखिलेश यादव, अभिषेक बॅनर्जींनाही अटकया आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि डेरेक ओब्रायन यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांना दुपारीच ताब्यात घेतले होते. राहुल गांधींनी ठिय्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारवर निशाणा साधत, "आम्ही देशातील लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलो आहोत; राज्यघटनेने आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे," असा इशारा दिला. .दरम्यान, निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण देताना, विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीसाठी कोणतीही औपचारिक विनंती आली नव्हती, असा दावा केला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.