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Delhi High Voltage Drama : राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात; बळाचा वापर केल्याने दिल्लीत तणावाचे वातावरण

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी 'इंडिया' आघाडीचा मोर्चा; अखिलेश यादव, अभिषेक बॅनर्जींसह अनेक बडे नेते ताब्यात
Rahul and Priyanka Gandhi heading towards Election Commission office detained by police

Rahul and Priyanka Gandhi heading towards Election Commission office detained by police

Sakal

विनयन वाघमारे
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नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राजधानी दिल्लीत विरोधक आणि पोलिसांमध्ये दिवसभर हायव्होल्टेज राजकीय नाट्य रंगले. संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या 'निर्वाचन सदन' मुख्यालयाकडे निघालेला 'इंडिया' आघाडीचा मोर्चा पोलिसांनी अडवल्यानंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी थेट आकाशवाणी भवनाच्या आवारात ठाण मांडत ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. सुमारे ८ तासांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर अखेर दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे.

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