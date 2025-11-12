Delhi Blast Updates : "बिलाल खान कनेक्शन" मधून उघडले दहशतवादी नेटवर्क? युपी एटीएसची धडक कारवाई!

ATS Raids Across Western UP Districts : दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटानंतर उत्तर प्रदेशातील सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत. आज (बुधवार, १२ नोव्हेंबर) सकाळ होताच युपी एटीएसने (ATS - Anti Terrorist Squad) पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ताबडतोब छापेमारी सुरू केली. सहारनपूर, शामली आणि मुझफ्फरनगरमध्ये एटीएसची पथके सतत छापे टाकत आहेत. या कारवाईदरम्यान सात युवकांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे..बिलाल खानमुळे तपासाला गतीसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली बॉम्बस्फोटानंतर ज्या संपर्कांची चौकशी सुरू आहे, त्यामध्ये फरीदाबाद येथील दहशतवादी मॉड्यूलचा सदस्य आदिल हा मुख्य संशयित आहे. आदिलच्या जवळच्या लोकांची चौकशी करताना, काही दिवसांपूर्वी एटीएसने अटक केलेल्या बिलाल खानचे नाव समोर आले.पाकिस्तानी हँडलरशी संपर्क: चौकशीत असे उघड झाले आहे की, बिलाल खान पाकिस्तानी हँडलरच्या संपर्कात होता. त्याच्या मोबाईलमधून सुमारे ४००० संशयित नंबर जप्त करण्यात आले आहेत. आता एटीएस बिलालच्या संपर्कात असलेल्या सर्व लोकांचा शोध घेत आहे..स्फोटात अमोनियम नायट्रेटचा वापरस्फोटात वापरलेल्या स्फोटकाच्या नमुन्यांमधून तपास यंत्रणांना महत्त्वपूर्ण धागेदोरे मिळाले आहेत. सूत्रांनुसार, या स्फोटात अमोनियम नायट्रेट, फ्युएल ऑईल (इंधन तेल) आणि डेटोनेटरचा वापर करण्यात आला होता. सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, अमोनियम नायट्रेट आणि फ्युएल ऑईल एकत्र केल्यास ते अत्यंत शक्तिशाली स्फोटक बनते. सध्या फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळावरून गोळा केलेल्या पुराव्यांची कसून तपासणी करत आहे..दिल्ली स्फोटात ९ जणांचा मृत्यूसोमवारी (१० नोव्हेंबर) सायंकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ असलेल्या गौरी शंकर मंदिराजवळ एका कारमध्ये जोरदार बॉम्बस्फोट झाला होता. स्फोट इतका भीषण होता की, आसपास उभ्या असलेल्या अनेक गाड्यांना त्याची झळ बसली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत ९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. स्फोटानंतर घटनास्थळी आग लागली होती, ज्यावर अग्निशमन दलाच्या पथकांनी मोठ्या प्रयत्नांनी नियंत्रण मिळवले. सध्या दिल्ली पोलिसांची विशेष टीम आणि एनआयए (NIA) पथके तपास करत आहेत..उत्तर प्रदेशात हाय अलर्टदिल्ली बॉम्बस्फोटानंतर उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मेट्रो स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, बस अड्डे आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा तपासणी वाढवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.