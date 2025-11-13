देश

Delhi Car Blast : दिल्ली स्फोटातील कार कोण चालवत होतं? डीएनए जुळला, धक्कादायक माहिती समोर

DNA Confirms Kashmir Doctor Behind Delhi Car Blast | दिल्ली स्फोटातील कारचालकाचा डीएनए जुळला; काश्मीरमधील डॉ. उमर असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष, फॉरेन्सिक तपासात उघड झालेली भीषण माहिती
दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील मेट्रो स्टेशन क्रमांक १ लगत पार्क केलेल्या ह्युंदाई आय२० कारमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटाने राजधानी हादरली. हे दहशतवादी कृत्य असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. कारमधील जळालेल्या अवशेषांपैकी ड्रायव्हरच्या जागेवर सापडलेल्या एका अज्ञात शरीराच्या भागांची ओळख पटली असून, ते काश्मीरचे कथित आत्मघाती बॉम्बर डॉ. उमर यांचे असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत.

