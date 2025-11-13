Delhi Car Blast : दिल्ली स्फोटातील कार कोण चालवत होतं? डीएनए जुळला, धक्कादायक माहिती समोर

दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील मेट्रो स्टेशन क्रमांक १ लगत पार्क केलेल्या ह्युंदाई आय२० कारमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटाने राजधानी हादरली. हे दहशतवादी कृत्य असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. कारमधील जळालेल्या अवशेषांपैकी ड्रायव्हरच्या जागेवर सापडलेल्या एका अज्ञात शरीराच्या भागांची ओळख पटली असून, ते काश्मीरचे कथित आत्मघाती बॉम्बर डॉ. उमर यांचे असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. .एम्सच्या फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेतील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की, डीएनए तपासणीत हे जुळते आढळले. तरीही, अंतिम अहवाल येण्यास काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.तपासाच्या सुरुवातीला मिळालेल्या सीसीटीव्ही दृश्यांवरून स्पष्ट होते की, स्फोटापूर्वी तीन तास आधीच ती आय२० कार घटनास्थळाजवळील पार्किंगमध्ये स्थिर होती. डॉ. उमर स्वतः तेव्हापासून वाहनात बसलेले दिसतात, असे पुरावे सांगतात. त्यांना आत्मघाती हल्लेखोर मानले जात असल्याने, ड्रायव्हर सीटवरील जळालेल्या अवशेषांतून डीएनए नमुने घेण्यात आले. मंगळवारी काश्मीरातून त्यांच्या आई आणि भावाकडूनही नमुने घेतले..कुटुंबीयांच्या डीएनएशी क्रॉस-व्हेरिफिकेशनकुटुंबीयांच्या डीएनएशी क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केले असता पूर्ण जुळणी झाली आहे. मात्र, एनआयए किंवा इतर तपास यंत्रणांनी अद्याप याला दुजोरा दिलेला नाही. सामान्यतः डीएनए ओळख प्रक्रिया तीन दिवसांपासून एक आठवड्यापर्यंत चालते.फॉरेन्सिक विशेषज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, डीएनए प्रोफाइल तयार करणे ही बहुस्तरीय आणि क्लिष्ट पद्धत आहे, जी दोन-तीन फेजमध्ये पूर्ण होते. त्यामुळे विलंब होतो..Delhi Blast: 6 डिसेंबर रोजी मोठ्या हल्ल्याची तयारी, पण 10 नोव्हेंबरलाच केला स्फोट; दहशतीच्या डॉक्टरांचा कट कसा फसला?.'भयावह दहशतवादी हल्ला' म्हणून घोषितदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. सरकारने या स्फोटांना 'भयावह दहशतवादी हल्ला' म्हणून घोषित केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशेष ठराव संमत करून हल्लेखोर, त्यांचे सहकाऱ्यांना शोधून न्यायाच्या कचाट्यात आणण्याची मागणी केली..दिल्लीच्या सुरक्षाव्यवस्थेला आव्हानहा हल्ला दिल्लीच्या सुरक्षाव्यवस्थेला आव्हान देणारा ठरला असून, तपास यंत्रणा सीसीटीव्ही, डीएनए आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे हल्ल्याचे सूत्र शोधत आहेत. डॉ. उमर यांचा पूर्वीचा दहशतवादी संबंध लक्षात घेता हा प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अतिरिक्त सीसीटीव्ही तपासलेपोलिसांनी परिसरातील अतिरिक्त सीसीटीव्ही तपासले असता, कार पार्किंगमध्ये येण्यापूर्वीची हालचालही उघड होत आहे. फॉरेन्सिक टीम स्फोटाचे स्वरूप आणि साहित्य तपासत असून, आयईडीचा वापर झाल्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत..Modi Government on Delhi Bomb Blast : दिल्ली लाल किल्ला बॉम्बस्फोटावर मोदी सरकार कडक भूमिकेत ; ‘Act of War’ मानत भयानक दहशतवाद हल्ला ठरवलं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.