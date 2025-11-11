Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर शाहीनचं महाराष्ट्र कनेक्शन! 'या' तरुणाशी केलं होतं लग्न; लहान भावालाही झाली अटक

Dr Shaheen Shahid Latest News: मोठ्या प्रमाणावर स्फोटकं बाळगल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या आणि दिल्ली स्फोटाशी कनेक्शन असलेल्या डॉक्टर शाहीनबाबत धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. शाहीनचं महाराष्ट्र कनेक्शन पुढे येतंय. तिने एका तरुणाोबत लग्न केलं होतं. मात्र त्यांचा घटस्फोट झाला, अशी माहिती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिस अलर्ट मोडवर आलेले आहेत..फरीदाबादमध्ये अटक झालेल्या डॉक्टर शाहीन शाहिदने महाराष्ट्रातील तरुणाशी लग्न केलं होतं. तिने लग्न केलेल्या तरुणासोबत २०१५ साली घटस्फोटही घेतला होता. शाहीनने लग्न केलेल्या तरुणाचं नाव जफर हयात असं आहे. त्यामुळे शाहीनचं काही काळ महाराष्ट्रात वास्तव्य होतं. त्या काळात ती कुणाला भेटली, कुणाच्या संपर्कात होती याबाबत तपास सुरु आहे. 'टीव्ही ९ मराठी'ने हे वृत्त दिले आहे..आणखी एक डॉक्टर अटकेतपरवेझ अन्सारी या आणखी एका डॉक्टरा उत्तर प्रदेश एटीएसने ताब्यात घेतलं आहे. परवेझ हा डॉक्टर शाहीनचा धाकटा भाऊ असून त्याचा स्फोटाशी संबंध असल्याचा संशय आहे. परवेझच्या घरातून सॅमसंग मोबाईल, लॅपटॉप, कागदपत्रं जप्त करण्यात आलेली आहे..दरम्यान, दिल्लीमध्ये सोमवारी झालेल्या भीषण स्फोटामध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाला असून २० जण जखमी झालेले आहेत. दहशतवाद्यांनी आय-२० कारमध्ये स्फोटकं आणली होती. लाल किल्ल्याजवळ असलेल्या मेट्रो स्थानकासमोर संथ गतीने चालणाऱ्या कारमध्ये हा स्फोट झाला. तपास यंत्रणांकडून स्फोटामागे कोण आहे, याचा शोध सुरु आहे. घटनेच्या काही तासांपूर्वीच फरीदाबादमध्ये डॉक्टर शाहीनकडून स्फोटकं जप्त केली होती..कोण आहे डॉक्टर शाहीन?हरियाणातील फरिदाबाद येथे अटक करण्यात आलेली जैश-ए-मोहम्मदची महिला शाखेची प्रमुख डॉ. शाहीन हिच्याबाबत काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. डॉ. शाहीन ही लखनऊची रहिवासी आहे आणि अटक करण्यात आलेल्या दहशतवादी डॉ. मुझम्मिलची प्रेयसी देखील आहे. सोमवारी तिला फरिदाबाद येथे अटक करण्यात आली. तपासात असे दिसून आले की डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरची बहीण शाहिदा अझहर हिच्या संपर्कात होती. तपासात असेही समोर आले की शाहीन ही शाहिदा अझहरच्या इशाऱ्यावर भारतात ‘जैश’साठी महिला दहशतवादी ब्रिगेड तयार करत होती. ती जैशच्या जमात-उल-मोमिनत संघटनेशी संबंधित होती. शाहीन ही लखनऊची रहिवासी होती. ती फरिदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात काम करत होती. मुझम्मिलकडून मिळालेल्या माहितीवरून जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी तिला फरिदाबादमध्ये अटक केली. तिनेच कारमध्ये एके-47 लपवण्याची परवानगी दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.