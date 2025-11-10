देश

Delhi Blast: दिल्ली स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू, शरीराच्या चिंधड्या उडाल्या, डझनभर गाड्या जळून खाक; जखमींचा आकडा मोठा, नेमकं काय घडलं?

A massive explosion near Delhi’s Red Fort leaves eight dead, dozens injured, and vehicles in flames; authorities suspect a major terror act: दिल्लीतल्या स्फोटाने देश हादरून गेला आहे. स्फोट कुणी घडवून आणलाय का, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
Bomb Blast in Delhi

Delhi Blast

Esakal

संतोष कानडे
Updated on

Bomb Blast in Delhi: देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सायंकाळी ६ वाजून ४५ मिनिटांनी दोन भीषण स्फोट झाले आहेत. या स्फोटामध्ये तब्बल आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती येत आहे. स्फोटात एक डझनपेक्षा जास्त गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. स्फोट एवढा भीषण होता की, मृत व्यक्तींच्या शरीराच्या चिंधड्या उडाल्या.

Loading content, please wait...
Bjp
delhi
bomb blast
Red Fort
blast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com