Delhi Blast: आत्मघातकी हल्ला नाही! सुरक्षा यंत्रणांच्या दबावामुळे गडबडीत केला स्फोट; अपुऱ्या क्षमतेचा ब्लास्ट, सूत्रांची माहिती

Delhi Red Fort Blast Not a Suicide Attack Suspect Panicked and Triggered Premature Explosion, ANI Sources Reveal: दिल्लीतल्या भीषण स्फोटाच्या घटनेनंतर तपास यंत्रणांच्या हाती महत्त्वाचे धागेदोरे लागत आहेत.
Delhi Blast: आत्मघातकी हल्ला नाही! सुरक्षा यंत्रणांच्या दबावामुळे गडबडीत केला स्फोट; अपुऱ्या क्षमतेचा ब्लास्ट, सूत्रांची माहिती
संतोष कानडे
Delhi Red Fort blast: दिल्लीमध्ये सोमवारी झालेल्या भीषण स्फोटाबद्दल धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. स्फोट घडवून आणलेल्या दहशतवाद्यांनी सुरक्षा यंत्रणांच्या भीतीपोटी घाईगडबडीत स्फोट केला, अशी सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे हा स्फोट पूर्ण क्षमतेने झाला नाही, असंही 'एएनआय'ने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे.

