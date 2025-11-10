Delhi Red Fort blast Live Update : दिल्लीत लाल किल्ला परिसरात भीषण स्फोट; अनेकांचा मृत्यू ; मृताचा आकडा वाढण्याची भीती

Breaking News: Explosion Rocks Delhi’s Red Fort Area: राजधानी दिल्ली आज सायंकाळी स्फोटाने हादरली. लाल किल्ला परिसरात एक भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात आतापर्यंत प्राप्त माहितीनुसार आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेकजण जखमी झाले आहेत.
दिल्ली पाठोपाठ मुंबईत हायअलर्ट
लाल किल्ला परिसरात स्फोट झाल्यानंतर राजधानी दिल्ली हादरली आहे. सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ सुरू झाली असून, दिल्ली आणि मुंबईतही हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
आठ जणांचा मृत्यू
आतापर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार दिल्लीतील या भीषण स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झालेल आहे. याशिवाय, अनेकजण जखमी झाले असून, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.