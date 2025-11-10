Delhi explosion news: प्राथमिक तपासानुसार दिल्लीत दहशतवादी हल्ला; दोन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात, १३ जणांचा मृत्यू

Delhi Blast: राजधानी दिल्लीतल्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ आज (सोमवारी) सायंकाळी सात वाजण्याच्या दरम्यान भीषण स्फोट झाला. एका कारमध्ये हा स्फोट झाला असून स्फोटासाठी कोणतं स्फोटक वापरण्यात आलेलं होतं, हे अद्याप पुढे आलेलं आहे. मात्र हा दहशतवादी हल्ला आहे, अशी प्राथमिक माहिती आहे. देशातील सर्व प्रमुख तपास यंत्रणा तपास करीत आहेत..रात्री ९ वाजून १५ मिनिटांनी हाती आलेल्या माहितीनुसार, या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर २५ पेक्षा जास्त लोक जखमी झालेले आहेत. स्फोट एवढा शक्तिशाली होता की, मृतांच्या शरीराच्या अक्षरशः चिंधड्या उडाल्या. स्फोटामुळे लागलेल्या आगीत एक डझनहून अधिक गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत..Delhi Blast: खोली भाड्याने घेऊन साठवलं होतं बॉम्ब बनवण्याचं साहित्य; काही तासांपूर्वीच ३०० किलो आरडीएक्स जप्त, दिल्ली स्फोटाशी काय कनेक्शन?.या स्फोटानंतर दिल्लीमध्ये उच्चस्तरिय बैठकीला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत बैठक सुरु असल्याची माहिती आहे. हा हल्ला नेमका कुणी केला, घटनास्थळी स्फोटकं कशी आली, स्फोटासाठी काय वापरलं, याबाबत अद्याप कुठलीही माहिती हाती आलेली नाही..दिल्ली स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर एनआयए, एटीएस, दिल्ली पोलिस तपास करीत आहेत. ज्या व्हॅनमधून हा स्फोट झाला त्याचा नंबर मिळवून त्यासंदर्भातील डिटेल्स मिळवणं सुरु आहे. तसेच दिल्लीतल्या अनेक ठिकाणांवर छापेमारी सुरु झालेली आहे. शिवाय शहरात रेड अलर्ट देण्यात आलेला आहे..Maharashtra Alert Delhi Blast : दिल्ली स्फोटानंतर महाराष्ट्रात जोरदार हालचाली, पुण्यात अलर्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ‘वर्षा’वर पोलिसांची घेतली बैठक.दिल्लीसह मुंबई, पुणे आणि देशातील महत्त्वाची शहरं आणि ठिकाणांवर हाय अलर्ट देण्यात आलेला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. शिवाय फडणवीसांनी आज दुपारीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली होती, अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.