Delhi Red Fort Explosion : राजधानी दिल्ली हादरली! लाल किल्ला परिसरात कारमध्ये भीषण स्फोट ; तीन गाड्यांना आग

Massive explosion near Delhi Red Fort : प्राप्त माहितीनुसार हा स्फोट मेट्रोस्टेशन जवळील गेट नंबर एक जवळ हा स्फोट झाला आहे.
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Massive Explosion Near Red Fort: राजधानी दिल्लीत लाल किल्ला परिसरात भीषण स्फोट झाला आहे. प्राप्त माहितीनुसार हा स्फोट मेट्रोस्टेशन जवळील गेट नंबर एक जवळप हा स्फोट झाला आहे. स्फोटानंतर परिसरातील तीन गाड्यांना आग लागली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, या स्फोटात काहीजण जखमी देखील झाले आहेत. तर स्फोट झाल्यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला आणि लोकांची पळापळ सुरू झाली आहे. साधारण पावणेसात वाजता हा स्फोट झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

या स्फोटाच्या घटनेनंतर दिल्लीत हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अशीही माहिती समोर येत आहे की, या स्फोटात एका जणाचा मृत्यू झाला आहे. लाल किल्ला संपूर्ण परिसरात कडेकडोट बंदोबस्त तैनात आहे. एनएसजी, एएनआय आणि सुरक्षा दल घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

Kullu Village Fire : हिमाचलच्या कुल्लुमधील गावात भीषण अग्नितांडव!, बघता बघता गावच पेटलं

याशिवाय, हा स्फोट दहशतवादी हल्ला आहे का, या बाजूनेही तपास सुरू झालेला आहे. तर एका इको गाडीत हा मोठी स्फोट झाल्याची माहिती समोर आलेली आहे. फॉरेन्सिक टीम देखील घटनास्थळी दाखल झाली असून, स्फोट नेमका कशामुळे झाला याचा शोध घेतला जात आहे. अग्निशमन दलाच्या दहा गाड्या घटनास्थळी दाखल आहेत.

