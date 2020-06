दिल्लीतील रुग्णालये केवळ दिल्लीकरांसाठीच आरक्षित; मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

नवी दिल्ली : दिल्लीतील रुग्णालयं केवळ दिल्लीकरांसाठीच आरक्षित राहणार आहेत. तसा निर्णय दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला आहे. दिल्लीतील रुग्णालयांत केवळ दिल्लीकरांवरच उपचार केले जातील. हरियाणा, उत्तर प्रदेश किंवा इतर राज्यातील नागरिकांवर दिल्लीत उपचार केले जाणार नसल्याचे दिल्ली सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

केंद्र सरकारची रुग्णालयं यादरम्यान सर्वांसाठी खुली राहणार आहेत असे स्पष्ट केले आहे. हरियाणा आणि युपीच्या सीमा दिल्लीला चिटकून आहेत. आणि त्या दिल्लीसाठी उद्यापासून म्हणजेच ०८ तारखेपासून खुल्या करण्यात येणार आहेत, त्यामुळे दिल्लीतील रुग्णांलयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात येथून रुग्ण येतात. त्यामुळे दिल्लीकरांसाठी बेड उपलब्ध होणार नसल्याची भिती दिल्ली सरकारला वाटत असल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आता दिल्लीतील सर्व बेड हे दिल्लीकरांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. इतर राज्यातील नागरिकांना कुठल्याही परिस्थितीत राज्यसरकारच्या रुग्णालयात ॲडमिट करुन घेतलं जाणार नाही.

Delhi hospitals will be available for the people of Delhi only, while Central hospitals will remain open for all: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. #COVID19 pic.twitter.com/W66TrJmCr3

— ANI (@ANI) June 7, 2020