Delhi Riots 2020 Update : ‘’अचानक नव्हता उफळला दिल्लीत हिंसाचार, सत्ता बदलण्यासाठीचा तो होता कट’’ ;पोलिसांचा दावा!

Delhi Riots 2020 case update : दिल्ली पोलिसांनी २०२०मध्ये घडलेल्या दिल्लीतील दंगलींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात १७७ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी केली आहे. ज्यामध्ये या दंगलींना संघतित आणि सुनियोजित सत्ता बदलासाठीचे ऑपरेशन म्हटले आहे.
पोलिसांचा असा दावा आहे की ही हिंसाचार स्वयंस्फूर्त उद्रेक नव्हता तर भारताच्या सार्वभौमत्वाला कमजोर करण्याच्या गंभीर कटाचा भाग होता. सीएए विरोधी निदर्शनांचा वापर देशभरात हिंसाचार भडकवण्यासाठी शस्त्र म्हणून करण्यात आला होता, त्याच पद्धतीचा अवलंब करून, उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्येही हीच पुनरावृत्ती झाली. तसेच, प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटले आहे की प्रत्यक्षदर्शी, कागदोपत्री आणि तांत्रिक पुरावे हे सिद्ध करतात की दंगली जातीय कारणांवरून घडवण्यात आल्या होत्या.
याचबरोबर पोलिसांनी "सीएए विरोधात सार्वजनिक असंतोषाचा वापर भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर हल्ला करण्यासाठी शस्त्र म्हणून करण्यात आला होता. ही हिंसाचार संघटित आणि कॅलिब्रेटेड होता, देशभरातील सरकारला अस्थिर करण्याचा एक समन्वित प्रयत्न होता." असंही सांगितलं आहे.
तर उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यासह अनेक आरोपींनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जांना उत्तर म्हणून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जात आहे. पोलिसांनी आरोपींवर न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा आरोपही केला आहे.
