Rohit Arya Children kidnapped : लहान मुलांना डांबून ठेवलं अन् सगळीकडे रॉकेल ओतलं! कोण आहे रोहित आर्य अन् काय होत्या मागण्या?

Who is Rohit Arya and What were Rohit Arya’s demands? : मुंबईतील पवईत आज एक अतिशय खळबळजनक घटना उघडकीस आली. रोहित आर्य या नावाच्या एका मानिसक रूग्णाने तब्बल १७ मुलांना आणि दोन नागरिकांना एका खोलीत डांबून ठेवलं होतं. एवढंच नाहीतर या व्यक्तीने या सर्वांना पेटवून देण्याचीही धमकी दिली होती.
एका वेबसीरिजच्या ऑडिशनासाठी म्हणून या मुलांना त्याने बोलावून घेतलं होतं. मात्र ऑडिशनला गेलेली मुलं जेवणासाठी बाहेर न आल्याने पालक चिंतीत झाले आणि नंतर मग हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. नंतर पोलिसांना याबाबत माहिती कळली गेली आणि पोलिसांनी अग्निशामक विभागाच्या मदतीने त्या व्यक्तीला अटक केली.मात्र तत्पुर्वी या रोहित आर्याने त्याला नेमकं काय हवं आहे, हे एका व्हिडिओद्वारे सांगितलं होतं.
''मी रोहित आर्या, आत्महत्या करण्या ऐवजी मी एक प्लॅन बनवला आणि काही मुलांना इथे ओलिस ठेवलं आहे. माझ्या फार काही मागण्या नाहीत, फार साध्या मागण्या आहेत. पण माझे काही प्रश्न आहेत. काही जणांशी बोलायचं आहे, पण माझ्या प्रश्नांवर जर त्यांचे काही प्रतिप्रश्न असतील तर मलाही त्यांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत. पण मला ही उत्तर हवी आहेत.''
''मला दुसरं काहीच नकोय, मी काही दहशतवादी नाही. माझी कोणतीही पैशांची मागणी नाही, अनैतिक तर अजिबातच नाही. केवळ साधारण बोलणं करायचं आहे आणि त्यासाठी मी या मुलांना ओलीस ठेवलं आहे. हे मी एका प्लॅन अंतर्गत केलं आहे.''
''लेस्ट चेंज फॉर मेक मी खरंच करणार होतो आणि करणार आहे. जर जिवंत राहिलो तर मी करेल. मेलो तर कुणी आणखी करेल पण नक्की करेल. मात्र होणार नक्कीच. याच मुलांसोबत घडेल, जर यांना काही इजा झाली नाही तर. कारण, तुमचं जरासही चुकीचं पाऊल मला ही संपूर्ण जागा पेटवून देण्यासाठी आणि मरण्यासाठी उद्युक्त करेल.''
''मी मरेल किंवा नाही मरणार मुलं विनाकरण दुखावली जातील. ट्रॉमाटीईज होतील, त्याही पेक्षा अधिक काही झालं तर मला माहीत नाही. परंतु यासाठी मला जबाबदार धरलं जाऊ नये. यासाठी त्या लोकांना जबाबदार धरलं जावं, जे विनाकारण हे वाढवत आहे. कारण, सामान्य माणूस बोलू इच्छित आहे. माझं बोलणं संपल्यानंतर मी स्वत:च बाहेर येईल. मी एकटा नाही माझ्यासोबत अन्यही काही लोक आहेत. खूप लोकांना हा त्रास आहे, मी यावर उपाय घेणार आहे, बोलून. कृपया मला उद्युक्त करू नका.''
