अनिल देशमुखांनी दिल्लीत घेतली सिंघवींची भेट; सुप्रीम कोर्टात जाण्याबाबत खलबतं?

महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख हे थेट दिल्लीत पोहोचले असून या ठिकाणी त्यांनी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यामध्ये परमबीरसिंग प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याबाबत सल्लामसलत झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

Delhi: Nationalist Congress Party's Anil Deshmukh leaves from the residence of Abhishek Manu Singhvi.

Anil Deshmukh resigned as Maharashtra Home Minister earlier today. pic.twitter.com/05NUsawNQg

— ANI (@ANI) April 5, 2021