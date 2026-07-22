Delhi Protest '...त्यांच्या हातात दगड नव्हे तर पुस्तके', लाठीमारात जखमी नागपूरच्या तरुणाच्या कुटुंबीयांचा संताप

नागपूर: 'दिल्लीत हातात दगड नव्हे तर पुस्तके घेऊन सनदशीर मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर, ते दहशतवादी असल्याप्रमाणे हल्ला करणे अत्यंत चुकीचे आहे. या अमानुष कृत्याचे सरकारने उत्तर द्यावे,' अशी संतप्त प्रतिक्रिया बाणाईत कुटुंबीयांनी मंगळवारी 'सकाळ'शी बोलताना दिली..दिल्लीतील जंतरमंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीमारात आमचा मुलगा भारत बाणाईत गंभीर जखमी झाला असल्याचे सांगत त्याच्या आई-वडिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..शरद पवारांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, दिल्लीत घडामोडींना वेग; सुप्रिया सुळेही सोबत, काय झाली चर्चा?.दिल्लीत कॉक्रोच जनता पक्षातर्फे सुरू असलेल्या आंदोलनात नागपूरच्या भगवाननगरचा २७ वर्षीय एम. कॉम. पदवीधर तरुण भारत सहभागी झाला आहे. सोमवारी (ता. २०) आंदोलनादरम्यान एका बाजूला उभ्या असलेल्या भारतवर पोलिसांनी लाठ्यांचा वर्षाव केला..अमानुष मारहाण होत असतानाही, 'मारो सर, मारो सर' असे म्हणत पोलिसांच्या लाठ्या सहन करणाऱ्या भारतचा व्हिडिओ 'व्हायरल' झाला. या घटनेवर भारतची आई वनिता बाणाईत तीव्र संताप व्यक्त करत म्हणाल्या, की माझ्या मुलाला पकडून दोन-दोन वेळा मारहाण करण्यात आली. अशा अमानुष मारहाणीमुळे या तरुणांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल?.सरकारने मुलांच्या मागण्यांवर कारवाई करणे शक्य नसेल तर तसे स्पष्ट सांगावे. पण अशी मारहाण करू नये. भारतचे वडील कमलाकर बाणाईत यांनीही सरकार, पोलिसांच्या कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध केला..NEET Paper Leak Protest : आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर यांचा विद्यार्थ्यांना पाठिंबा, म्हणाले- संवादाचा अभाव कोणाच्याही हिताचा नाही.जंतर मंतरवर मी एकटा उभा होतो, तेव्हा पोलिसांनी माझ्यावर अमानुषपणे लाठीचार्ज केला, मी त्यांना म्हणालो आता मला मारू नका माझ्यावर गोळी चालवा. असे मारहाण झालेल्या तरूणाने सांगितले. या आंदोलनात या तरूणासह अन्य काही तरूणांना पोलिसांनी मारहाण केल्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. अशातच संपुर्ण देशातून या आंदोलनाचे समर्थन होत आहे..'आई, मला खूप मारले'या मारहाणीनंतर भारतशी फोनवर संपर्क झाला असता त्याने सांगितले, की आई, मला खूप मारले आहे. खूप वेदना होत आहेत. थोडे बरे वाटल्यावर मी घरी परत येईन. तू काळजी करू नकोस असा धीरही त्याने आपल्या आईला दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.