Supreme Court : आवाज’ हरित फटाक्यांचाच, ‘दिल्ली- एनसीआर’मध्ये वापरास कोर्टाची मंजुरी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमध्ये दिवाळीच्या काळात हरित फटाके उडविण्यास परवानगी दिली आहे. ''या फटाक्यांची १८ ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत विक्री करता येईल तसेच ते उडविण्यावर कसल्याही प्रकारचे बंधन असणार नाही,'' असे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. .वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही वर्षांपासून दिल्लीत फटाके उडविण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र प्रदूषण न करणारे हरित फटाके उडविण्यास परवानगी दिली जावी, अशी विनंती करणाऱ्या अनेक याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तसेच मध्यस्थ वकिलांनी हरित फटाक्यांच्या अनुषंगाने जे सल्ले दिले आहेत, त्यावर आम्ही विचार केला आहे. .Pune News: रस्ते खोदणाऱ्या ठेकेदाराची खरडपट्टी; दिवाळीपर्यंत काम बंद करण्याचा पुणे महापालिकेचा आदेश.फटाके उद्योगातील लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असल्याचे दिसून आले आहे. फटाके बंदीनंतर पारंपरिक फटाक्यांची तस्करी होत असल्याचे दिसून आले आहे. हे फटाके जास्त घातक असून त्यामुळे अधिक नुकसान होत आहे. अशा स्थितीत आपणास एका संतुलित पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. हरियानातील २२ पैकी १४ जिल्हे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये येतात. त्यामुळे या जिल्ह्यांसाठी आजचा आदेश लागू असेल, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. फटाके निर्मात्यांवर देखरेख ठेवण्याचे काम संबंधित पथके करतील. या निर्मात्यांचे क्यूआर कोड साइटवर अपलोड करावे लागतील, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले..गस्ती पथके स्थापन करादिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दिवाळीच्या काळात सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या कालावधीत हरित फटाके उडविता येतील. बाजारात केवळ हरित फटाक्यांची विक्री सुरू आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी गस्ती पथकांची स्थापना करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जर कोणी नियम तोडत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असून संबंधितांना नोटिसा बजावल्या जातील, असे न्या. चंद्रन यांनी स्पष्ट केले. अमेझॉन तसेच फ्लिपकार्ट यासारख्या ई- कॉमर्स वेबसाइटच्या माध्यमातून ऑनलाइन फटाके विक्रीवर पूर्णपणे प्रतिबंध राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..तीन ते चार महिने पुरेसे नाहीतसर्वोच्च न्यायालयाने याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी प्रमाणित निर्मात्यांकडूनच हरित फटाके तयार करण्यास परवानगी दिली होती. अशा निर्मात्याकडे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी) आणि पेट्रोलियम तसेच स्फोटक सुरक्षा संघटना (पेसो) यांचा परवाना असणे आवश्यक आहे. वर्षभरातील केवळ ३ ते ४ महिन्यांसाठी फटाक्यांवर बंदी घालणे प्रभावी ठरणार नाही आणि हरित फटाके त्याला अपवाद असणार नाहीत, अशी टिपणी न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने गेल्या एप्रिलमध्ये केली होती..फटाक्यांचे मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात. प्रदूषणामुळे दमेकऱ्यांची प्रकृती आणखी बिघडू शकते. पारंपरिक फटाके फोडल्याने त्यातून होणारे विषारी वायूचे उत्सर्जन जीवघेणे ठरू शकते. फटाक्यांच्या कर्णकर्कश्श आवाजामुळे बहिरेपणासारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. हवेतील 'पीएम-२.५' या धुलिकणांचे प्रमाण वाढल्यास श्वसनविकारासह ह्रदयविकारही बळावू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने हरित फटाक्यांबाबत दिलेले आदेश योग्यच आहेत.- डॉ. नीलेश सोनावणे, फुफ्फुसरोगतज्ज्ञ सल्लागार.