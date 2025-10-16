देश

Supreme Court : आवाज’ हरित फटाक्यांचाच, ‘दिल्ली- एनसीआर’मध्ये वापरास कोर्टाची मंजुरी

Specific Dates for Sale and Use : सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर, वाढत्या प्रदूषणाचे संतुलन साधत, १८ ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत दिल्लीमध्ये हरित फटाके उडविण्यास आणि त्यांची विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे, तर फटाके उत्पादकांवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमध्ये दिवाळीच्या काळात हरित फटाके उडविण्यास परवानगी दिली आहे. ‘‘या फटाक्यांची १८ ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत विक्री करता येईल तसेच ते उडविण्यावर कसल्याही प्रकारचे बंधन असणार नाही,’’ असे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

