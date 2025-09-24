देश

Swami Chaitanyananda: पंधरा मुलींचा विनयभंग; स्वामी चैतन्यानंद फरार, आश्रमात व्हायचे काळे कारनामे

पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत ३२ विद्यार्थिनींचे जबाब नोंदवले असून, त्यापैकी १७ जणींनी आरोपीवर गैरवर्तन, अश्लील व्हॉट्सॲप आणि एसएमएस पाठवणे तसेच जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: दिल्लीतील वसंतकुंज येथील एका प्रसिद्ध आश्रमाचा प्रमुख आणि संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी याच्यावर सुमारे १५ विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप असून, तो सध्या फरार आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. आरोपीला पदावरून हटवल्याचे आश्रम प्रशासनाने सांगितले आहे.

crime
delhi
women

