Swami Chaitanyananda: पंधरा मुलींचा विनयभंग; स्वामी चैतन्यानंद फरार, आश्रमात व्हायचे काळे कारनामे

नवी दिल्ली: दिल्लीतील वसंतकुंज येथील एका प्रसिद्ध आश्रमाचा प्रमुख आणि संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी याच्यावर सुमारे १५ विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप असून, तो सध्या फरार आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. आरोपीला पदावरून हटवल्याचे आश्रम प्रशासनाने सांगितले आहे..श्रीशृंगेरी मठाचे प्रशासक पी.ए. मुरली यांनी ४ ऑगस्ट रोजी वसंतकुंज (नॉर्थ) पोलीस ठाण्यात स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती विरोधात तक्रार दाखल केली. शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंटमध्ये EWS शिष्यवृत्ती अंतर्गत पीजीडीएम (PGDM) करणाऱ्या विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंच्या 'राईट हँड'ला बीडमध्ये बेदम मारहाण; ''ताणून मारेन'' म्हणत व्हिडीओ झाला होता व्हायरल.पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत ३२ विद्यार्थिनींचे जबाब नोंदवले असून, त्यापैकी १७ जणींनी आरोपीवर गैरवर्तन, अश्लील व्हॉट्सॲप आणि एसएमएस पाठवणे तसेच जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. पीडितांनी असाही आरोप केला आहे की, संस्थेतील काही महिला प्राध्यापिका आणि प्रशासकांनी आरोपीच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला होता..पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर संस्थेच्या तळघरातून आरोपीची व्होल्वो कार जप्त केली, ज्यावर बनावट '39 UN 1' क्रमांकाची नंबर प्लेट वापरली होती. आरोपीला अनेक वेळा चौकशीसाठी बोलावूनही तो पोलिसांना सहकार्य करत नव्हता आणि आता फरार झाला आहे. पोलिसांनी त्याचा शोध घेण्यासाठी विविध ठिकाणी छापे टाकले असून, त्याचं शेवटचं लोकेशन आग्रा येथे आढळलं आहे..Pune Padavidhar Election : पुणे 'पदवीधर'साठी राष्ट्रवादी, ठाकरे सेनेसह भाजपचा शड्डू, मतदार नोंदणी कार्यक्रम जाहीर.बीएनएस कलमांखाली गुन्हा दाखलपोलिसांनी आरोपींविरुद्ध BNS च्या कलम ७५(२) (लैंगिक छळ), ७९ (महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याचा उद्देश) आणि ३५१(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून शोध मोहीम सुरू केली. पोलिसांनी सांगितले की, पटियाला हाऊस कोर्टात पीडितांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत. डीसीपी गोयल यांनी सांगितले, "सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात आली आणि घटनास्थळासह आरोपीच्या संभाव्य ठिकाणांवर अनेक छापे टाकण्यात आले. मात्र, आरोपी अजूनही पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही.".