नवी दिल्ली : दिल्लीत (Delhi) आज शुक्रवारी (ता.२७) बांधकाम सुरु असलेली इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एक जण ठार, तर दोघे जण जखमी झाले आहेत. ही घटना आज सायंकाळी मुंडा परिसरातील फर्नी रस्त्यावर घडली आहे. एमसीडीकडून बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. सदरील इमारतीचे बांधकाम हे बेकायदेशीर होते. (Delhi Under Construction Building Collapsed In Firni Road, One Died, Two Injured)

एका जण ठार झाला आहे. जखमी झालेल्या दोन जणांना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले असल्याचे अधिकारी गुरुप्रीत सिंग यांनी सांगितले. दुर्घटनेतील मृताचे व जखमींची नावे अद्यापही समजू शकलेले नाही.