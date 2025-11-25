देश

गर्भवती सुनेचे राक्षसी कृत्य! झोपेच्या गोळ्या देऊन सासूची हातोड्याने निर्दयी हत्या, पुरावा नष्ट करण्यासाठी रॉकेलने दिले पेटवून

Pregnant Daughter-in-law Arrested for Murder in Delhi : दिल्लीतील वजिराबाद येथे गर्भवती सुनेने सासूला झोपेच्या गोळ्या देऊन तिची हातोड्याने हत्या केली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिला जाळले.
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील (Delhi Case) वजिराबाद परिसरात एका ६५ वर्षीय वृद्ध महिलेची तिच्याच गर्भवती सुनेने हातोड्याने ठेचून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. गुन्हा लपवण्यासाठी सुनेने प्रथम सासूला झोपेच्या गोळ्या दिल्या, नंतर तिच्या शरीरावर रॉकेल ओतून तिला पेटवून दिले.

