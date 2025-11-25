गर्भवती सुनेचे राक्षसी कृत्य! झोपेच्या गोळ्या देऊन सासूची हातोड्याने निर्दयी हत्या, पुरावा नष्ट करण्यासाठी रॉकेलने दिले पेटवून

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील (Delhi Case) वजिराबाद परिसरात एका ६५ वर्षीय वृद्ध महिलेची तिच्याच गर्भवती सुनेने हातोड्याने ठेचून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. गुन्हा लपवण्यासाठी सुनेने प्रथम सासूला झोपेच्या गोळ्या दिल्या, नंतर तिच्या शरीरावर रॉकेल ओतून तिला पेटवून दिले. .हा प्रकार दरोड्याच्या नावाखाली घडला असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न तिने पोलिसांसमोर केला. पोलिसांनी (Police) २४ वर्षीय आफरीन हिला अटक केली असून मालमत्तेच्या वादातून ही हत्या झाल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे..डीसीपी राजा बांठिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी वजिराबाद येथील संगम विहार, गली क्रमांक ५ मधील एका घराच्या पहिल्या मजल्यावर आग लागल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. स्थानिकांनी घरात घुसून आग विझवली. दरम्यान, नसरीन बेगम (६५) यांचा जळालेला मृतदेह पथकाला बेडवर आढळला. घटनेच्या वेळी आफरीन दुसऱ्या मजल्यावर असल्याचे सांगितले गेले..दरोड्याची बनावट कहाणीचौकशीदरम्यान आफरीनने पोलिसांना सांगितले की चार दरोडेखोर घरात घुसले, तिला मारहाण केली, लुटमार केली आणि पळून जाताना घराला आग लावली. त्यावेळी ती बेशुद्ध असल्याचा दावा केला. मात्र, घटनास्थळावरील परिस्थिती तिच्या कथेशी विसंगत आढळली. एफएसएल आणि गुन्हे शाखेने पुरावे गोळा केल्यानंतर तिच्या बोलण्यात सतत बदल दिसले. त्यामुळे पोलिसांचा तिच्यावर संशय वाढला..Beed Crime : संतापजनक! बीडमध्ये साडेपाच वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार; मुलीच्या पोटात असह्य वेदना होत असताना....गुन्ह्याची दिली कबुलीकडक चौकशीनंतर आफरीनने सासूची हत्या केल्याची कबुली दिली. तिने सांगितले, की नसरीन बेगम आपली संपत्ती धाकटा मुलगा रिजवानच्या नावावर करून देईल, त्यामुळे तिला मार्गातून हटवण्यासाठी खून केला. तपासात घरात रॉकेलचा तीव्र वास आणि हत्या करताना वापरलेला हातोडा पोलिसांना सापडला आहे..कुटुंबाला वेगळाच संशयकुटुंबातील सदस्यांनी सांगितले, की आफरीन एकटी इतका भयंकर गुन्हा करू शकत नाही, यामध्ये आणखी कोणाचा तरी सहभाग असल्याचा संशय आहे. त्यांचा दावा आहे, की हत्या केवळ मालमत्तेसाठी नाही, तर दुसरे काही कारण असू शकते..कुटुंबाची पार्श्वभूमीपोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, नसरीनचा पती इश्तियाकचा काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला. त्यांना चार मुले आहेत. रेहान, अदनान, सलमान आणि रिजवान. रेहान त्याच्या कुटुंबासह इंद्रलोकमध्ये राहतो. त्याचा बूट-चप्पलांचा व्यवसाय आहे. अदनान संगम विहारमधील एका घराच्या तळमजल्यावर राहतो. सलमान आणि त्याची पत्नी आफरीन दुसऱ्या मजल्यावर राहत होते. त्यांचं लग्न या वर्षी एप्रिलमध्ये झालं होतं. आफरीन पाच महिन्यांची गर्भवती आहे. सर्वात धाकटा मुलगा रिजवान सरकारी शाळेत शिक्षक असून तो आईसोबत राहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.