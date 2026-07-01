Delhi Pollution Master Plan : दिल्लीत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना 'WFH' अनिवार्य, पार्किंग शुल्कातही दुप्पट वाढ; प्रदूषण नियंत्रणासाठी नवे धोरण लागू

दिल्ली सरकारने हिवाळ्यातील प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी एक 'मास्टर प्लॅन' जाहीर केला आहे. या योजनेअंतर्गत, १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत कायमस्वरूपी नियम लागू राहतील. हिवाळ्यातील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी धोरण स्वीकारण्यात आले आहे; यामध्ये १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या काळात पाडकाम आणि बांधकामांवर बंदी घालण्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, १ नोव्हेंबरपासून ५०% कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क-फ्रॉम-होम' अनिवार्य असेल आणि पार्किंगचे शुल्क दुप्पट करण्याचा नियमही लागू होईल..दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की, हिवाळ्यातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने उपाययोजना अधिक कडक केल्या आहेत. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना इंधन दिले जाणार नाही; हा नियम वर्षभर लागू राहील. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही माहिती दिली. दिल्ली स्वच्छ आणि आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी सर्वांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी रेखा गुप्ता यांनी भर दिला..Mumbai News: मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त, 'कार्बनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' बसवणार.दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे की, हा मास्टर प्लॅन म्हणजे केवळ हिवाळ्यात राबवल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी एक दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी व्यवस्था आहे. प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित करणे, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणे आणि हिवाळ्याच्या महिन्यांत राजधानीतील हवेची गुणवत्ता सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे..FAQs 1. दिल्लीचा ‘मास्टर प्लॅन’ काय आहे? ➡️ हिवाळ्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने आखलेली कायमस्वरूपी धोरणात्मक योजना आहे.2. हा प्लॅन कोणत्या कालावधीत लागू राहील? ➡️ दरवर्षी १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत विशेष नियम लागू राहतील.3. बांधकामांवर बंदी का घालण्यात आली आहे? ➡️ बांधकामामुळे धूळ आणि प्रदूषण वाढते, त्यामुळे हिवाळ्यात ते नियंत्रित करण्यासाठी बंदी आहे.4. वर्क-फ्रॉम-होम का लागू केले आहे? ➡️ वाहतूक कमी करून प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.5. PUC नसलेल्या वाहनांवर काय कारवाई होईल? ➡️ अशा वाहनांना इंधन दिले जाणार नाही, हा नियम वर्षभर लागू राहील.6. या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे? ➡️ हवेची गुणवत्ता सुधारणे, प्रदूषण कमी करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.