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Delhi Pollution Master Plan : दिल्लीत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना 'WFH' अनिवार्य, पार्किंग शुल्कातही दुप्पट वाढ; प्रदूषण नियंत्रणासाठी नवे धोरण लागू

Winter Air Pollution Rules : ५०% कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क-फ्रॉम-होम अनिवार्य करण्यात येणार आहे. पार्किंग शुल्क दुप्पट करण्यात येईल आणि PUC नसलेल्या वाहनांना इंधन मिळणार नाही. या योजनेचा उद्देश हवा गुणवत्ता सुधारणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करणे आहे.
Delhi enforces strict pollution control measures including construction bans

Delhi enforces strict pollution control measures including construction bans

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिल्ली सरकारने हिवाळ्यातील प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी एक 'मास्टर प्लॅन' जाहीर केला आहे. या योजनेअंतर्गत, १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत कायमस्वरूपी नियम लागू राहतील. हिवाळ्यातील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी धोरण स्वीकारण्यात आले आहे; यामध्ये १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या काळात पाडकाम आणि बांधकामांवर बंदी घालण्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, १ नोव्हेंबरपासून ५०% कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क-फ्रॉम-होम' अनिवार्य असेल आणि पार्किंगचे शुल्क दुप्पट करण्याचा नियमही लागू होईल.

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