केंद्र सरकार डिलिमिटेशन म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यानुसार लोकसभेतील खासदारांची संख्या ८१५ पर्यंत गेल्यास सध्याच्या तुलनेत २७० खासदार वाढतील. मात्र, यामुळे केवळ संसदेत जागा वाढणार नाहीत, तर सरकारी तिजोरीवरही मोठा आर्थिक भार पडणार आहे..केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, एका खासदाराला दरमहा १ लाख २४ हजार रुपये वेतन मिळते. याशिवाय ८७ हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता आणि ७५ हजार रुपये कार्यालयीन खर्च भत्ता दिला जातो. म्हणजेच एका खासदारासाठी दरमहा एकूण २ लाख ८६ हजार रुपये खर्च होतात. या हिशेबानुसार २७० नव्या खासदारांसाठी दरमहा सुमारे ७.७२ कोटी रुपये, तर वर्षाला ९२.६६ कोटी रुपये खर्च होतील. यात इतर सुविधा आणि दैनिक भत्त्यांचा समावेश नाही. पात्र दिवसांसाठी खासदारांना दररोज २,५०० रुपये भत्ता मिळतो. नव्या खासदारांना वर्षातील ६० दिवस हा भत्ता मिळाल्यास आणखी ४.०५ कोटी रुपये खर्च होतील..Delimitation Bill : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा 'डिलिमिटेशन'ला पाठिंबा? जितेंद्र आव्हाडांची मोठी घोषणा, नेमकं काय म्हणाले?.याशिवाय, नव्या खासदारांसाठी दिल्लीत २७० सरकारी घरे किंवा फ्लॅटची व्यवस्था करावी लागेल. त्यासोबत फर्निचर, देखभाल, वीज-पाणी आणि इतर सुविधांवरील खर्चही वाढेल. खासदारांची संख्या वाढल्याने कार्यालयीन कामकाज, कर्मचारी, संसद सचिवालय, सुरक्षा आणि तांत्रिक व्यवस्थेवरही अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. सध्या प्रत्येक खासदाराला MPLADS योजनेतून वर्षाला ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांची शिफारस करता येते. हीच व्यवस्था कायम राहिल्यास २७० नव्या खासदारांसाठी वर्षाला १,३५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी लागू शकते..या पुनर्रचनेचा परिणाम विधानसभांवरही होऊ शकतो. देशातील विधानसभा सदस्यांची संख्या सुमारे ४,१२३ वरून ६,१८५ ते ६,१८६ पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच जवळपास दोन हजार आमदार वाढू शकतात. त्यांच्या वेतन, भत्ते आणि विकास निधीवरही खर्च वाढेल. प्रत्येक राज्यात आमदारांचे वेतन आणि भत्ते वेगवेगळे असल्याने एकूण खर्चाचा अचूक अंदाज सध्या बांधता येत नाही..Delimitation Bill: दोन तृतीयांश बहुमताचा पेच! मोदी सरकारचा 'प्लॅन बी' तयार; मतदानावेळी नेमकं काय घडू शकतं?.दरम्यान, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजासाठी १,४९२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यापैकी लोकसभेसाठी १,००९ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तसेच खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि सुविधांसाठी ४१६.४५ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर सरकारी खर्चात किती वाढ होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.