डिलिमिटेशन विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक संसदेत मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणं आणि संसदेत विधेयक संमत होणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कारण, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी एप्रिलमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. मात्र, त्यावेळी सरकारला आवश्यक संख्याबळ जमवता आलं नव्हतं. त्यामुळे यावेळी सरकार बहुमताचा आकडा कसा गाठणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे..शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा तीर्थ येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत डिलिमिटेशन विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विधेयकात काही बदल करून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या बदलांमुळे परिसीमनानंतर कोणत्याही राज्याचं लोकसभेतील प्रतिनिधित्व इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे..Delimitation Bill Approved : मोठी बातमी! डिलिमिटेशन विधेयकाला मंजुरी; लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढणार?; संसदेच्या कामकाजावरही मर्यादा.सध्या लोकसभेत ५४० सदस्य आहेत. सर्व सदस्यांनी मतदान केल्यास विधेयक मंजूर करण्यासाठी ३६० मतांची गरज आहे. एनडीएकडे अंदाजे ३२० खासदारांचं संख्याबळ असल्याचं सांगितलं जात आहे. डीएमकेचे २२, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८ आणि वायएसआर काँग्रेसचे ४ खासदार सरकारला पाठिंबा देऊ शकतात. या तिन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यास सरकारचं संख्याबळ ३५४ पर्यंत पोहोचेल. मात्र, तरीही बहुमतासाठी सरकारला आणखी सहा मतांची गरज असेल..अशा परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारसमोर दोन पर्याय आहेत. एकतर आणखी सहा खासदारांचा पाठिंबा मिळवणं किंवा मतदानावेळी किमान दहा विरोधी खासदार अनुपस्थित राहणं. दहा खासदार अनुपस्थित राहिल्यास मतदान करणाऱ्या सदस्यांची संख्या ५३० होईल आणि दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा ३५४ वर येईल..दुसरीकडे, अमृतपाल सिंह आणि राशिद इंजिनिअर हे दोन खासदार तुरुंगात आहेत. त्यांना मतदानाची परवानगी न मिळाल्यास, तसेच कल्याण बॅनर्जी यांच्या निलंबनामुळे मतदानात सहभागी होणाऱ्या सदस्यांची संख्या आणखी कमी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत ५३७ सदस्यांनी मतदान केल्यास बहुमताचा आकडा ३५८ होईल. त्यामुळे विरोधी खासदारांची अनुपस्थितीही सरकारसाठी महत्त्वाची ठरू शकते..Delimitation Women Reservation: 131 वी घटनादुरुस्ती काय आहे? डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण विधेयकाशी नेमका संबंध कसा?.दरम्यान, एप्रिलमध्ये सरकारला संविधान दुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत मिळालं नव्हतं. त्या वेळी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं होतं. आता डीएमके आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेल्या या विधेयकाचं संसदेतील भवितव्य अखेर आकड्यांच्या गणितावरच अवलंबून असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.