Delivery Workers Strike: ऑनलाइन ऑर्डर ठप्प होणार? डिलिव्हरी कर्मचारी देशव्यापी संप पुकारणार; कधी अन् का?
Delivery Workers Nationwide Strike: झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो, अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट डिलिव्हरी कामगार चांगले वेतन, नोकरीची सुरक्षा, सुरक्षित कामाचे वातावरण आणि सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी संप करणार आहेत.
झोमॅटो, स्विगी, झेप्टो, ब्लिंकिट, अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट येथील डिलिव्हरी कामगार २५ आणि ३१ डिसेंबर रोजी संपाची योजना आखत आहेत. इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स आणि तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. ते नोकरीची हमी, चांगले वेतन, सुरक्षित कामाची परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांची मागणी करत आहेत.