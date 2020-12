लॉकडाउनमध्ये कंडोमची मागणी वाढली; रात्रीच्या तुलनेत दिवसा झाला प्रचंड खप

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटजन्य परिस्थितीत लॉकडाउनसारखा कठोर निर्णय जगभरात घेण्यात आला. भारतही याला अपवाद नाही. या निर्णयामुळे अनेक उद्योग बंद करण्याची नामुष्की ओढावली. त्यानंतर कोंडमची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या तुलनेत दिवसा अधिक कंडोमचा खप झाल्याचे आहे. Dunzo एपच्या एका अहवालातून याचा खुलासा झालाय. एपच्या माध्यमातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, रात्रीच्या तुलनेत दिवसाच्या वेळेत तिप्पट कंडोम विक्री झाली आहे. रात्रीच्या तुलनेत दिवसा कंडोम खरेदी करणाऱ्या देशातील शहरामध्ये हैदराबाद अव्वलस्थानी आहे. याठिकाणी रात्रीच्या तुलनेत दिवसा 6 पट अधिक कंडोम विकले गेल आहेत. चेन्नईमध्ये 5 पट, जयपुरमध्ये 4 पट तर मुंबईमध्ये रात्रीच्या तुलनेत दिवसा 3 पटीने कंडोम खरेदी करण्यात आले. दिल्लीतील कंडोम खरेदीचा आकडा हा मुंबप्रमाणेच 3 पटीने वाढल्याचे दिसून आले. संकटाच्या काळातही रेल्वेची यशोगाथा टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बंगळुरुच्या नागरिकांना चेन्नईकडून 22 पट अधिक रोलिंग पेपरची मागवले आहेत. या पेपरचा उपयोग सिगारेट बनवण्यासाठी देखील केला जातो. युजर्संनी एपचा उपयोग खाद्य पदार्थ मागवण्यासाठी देखील केला. बंगळुरुमध्ये चिकन बिर्याणी मागवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मुंबईत दाड खिचडीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. चेन्नईमध्ये इडलीची मागणी ही सर्वाधिक राहिली. पुण्यात मुंबईच्या तुलनेत मॅगीची ऑर्डर अधिक आहे. दिल्ली, चेन्नई आणि जयपुरमध्ये चहाच्या तुलनेत कॉफीची मागणी अधिक दिसली.

