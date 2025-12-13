देश

VIDEO : दाट धुक्यानं घात केला, ट्रक अचानक थांबला अन् मागून १२ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या; महामार्गावर वाहतूक कोंडी

ग्रेटर नोएडात दाट धुक्यामुळे १२ पेक्षा जास्त गाड्या एकमेकांवर आदळल्याची घटना घडलीय. यात अनेक जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे.
VIDEO : दाट धुक्यानं घात केला, ट्रक अचानक थांबला अन् मागून १२ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या; महामार्गावर वाहतूक कोंडी
सूरज यादव
Updated on

उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा इथं दाट धुक्यामुळं भीषण अपघात झालाय. जवळपास १२ ते १३ गाड्या एकमेकांना धडकल्या आहेत. यात अनेक जण जखमी झाले आहेत. इस्टर्न पेरीफेरल हायवेवर ही दुर्घटना घडलीय. अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला केली आणि जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं. अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती.

Loading content, please wait...
accident
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com