VIDEO : दाट धुक्यानं घात केला, ट्रक अचानक थांबला अन् मागून १२ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या; महामार्गावर वाहतूक कोंडी

उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा इथं दाट धुक्यामुळं भीषण अपघात झालाय. जवळपास १२ ते १३ गाड्या एकमेकांना धडकल्या आहेत. यात अनेक जण जखमी झाले आहेत. इस्टर्न पेरीफेरल हायवेवर ही दुर्घटना घडलीय. अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला केली आणि जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं. अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, बंबावाड बदलापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही दुर्घटना घडलीय. अपघाताचा व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाला आहे. त्यात दिसतं की अनेक कार आणि ट्रक एकमेकांना धडकत आहेत. घटनास्थळी पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांकडून अपघातग्रस्त कार आणि ट्रक हटवण्याचं काम सुरू आहे..पोलिसांनी सांगितले की, दाट धुक्यामुळं रस्त्यावर पुढचं दिसत नसल्यानं हा अपघात झाला आहे. १२ पेक्षा जास्त गाड्या एकमेकांना धडकल्या. सुदैवाने जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र अनेकजण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातात जखमी झालेल्या एका चालकानं सांगितलं की, धुकं दाट होतं त्यामुळे समोरचं काही दिसत नव्हतं. त्यामुळे माझी गाडी पुढे उभा असलेल्या एका गाडीला धडकली. यानंतर अनेक गाड्या मागून धडकल्या..केंद्र सरकारकडून अपेक्षा नाही, ते वंदे मातरमवर तावातावाने चर्चा करतायत; राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र.महामार्गावर अपघातानंतर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. अपघातग्रस्त वाहनं हटवण्यासाठी पोलिसांनी टोल मॅनेजमेंट क्रेनची मदत घेतली. पोलिसांनी वाहतूक कोंडी हटवण्यासाठी प्रयत्न केले. जखमी झालेल्यांमद्ये महिलांचाही समावेश आहे..पुढच्या काही दिवस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्लीसह उत्तर भारतातील अनेक भागात दाट धुक्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागात ५० मीटर पेक्षा कमी व्हिजिबिलीटी असेल असा अंदाज व्यक्त केलाय. पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्याचा वेग कमी असल्यानं धुक्याचा प्रभाव राहील असं हवामान विभागानं म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.