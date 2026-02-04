देश

Praful Patel : ‘तो’ निर्णय सुनेत्रा पवारांचा; प्रफुल्ल पटेल यांनी दिल्लीत केले स्पष्ट

उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ केव्हा घ्यावी हा निर्णय सुनेत्रा पवार यांचा होता. पवार कुटुंबात तीन दिवसांचा दुखवटा पाळला जातो, असे सुनेत्रा पवार यांनीच सांगितले होते.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली - ‘उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ केव्हा घ्यावी हा निर्णय सुनेत्रा पवार यांचा होता. पवार कुटुंबात तीन दिवसांचा दुखवटा पाळला जातो, असे सुनेत्रा पवार यांनीच सांगितले होते,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी आज दिल्लीत स्पष्ट केले.

