Dev Deepawali 2025 : वाराणसीत स्वस्त दरात राहण्याची सोय; देव दीपावलीसाठी 'या' धर्मशाळांमध्ये थांबा, खर्चही होईल कमी!

Dev Deepawali 2025 Choose Affordable Dharmshalas Over Hotels : जर तुम्हाला देव दीपावलीची भव्यता पाहायची असेल, तर थेट वाराणसीच्या घाटांवर जायलाच हवे! लाखो दिव्यांनी उजळून निघालेल्या घाटांवर हा उत्सव पाहणे म्हणजे एक खास अनुभव असतो..५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी असलेल्या देव दीपावलीच्या दिवशी संपूर्ण काशी शहर जणू स्वर्गातून खाली उतरल्यासारखे दिसते. गंगेच्या किनारी हजारो दिवे तेवत असतात, आरतीचा नाद घुमत असतो आणि चहूबाजूंनी केवळ श्रद्धा, भक्ती आणि पवित्रता भरलेली असते.लाखो भाविक या अद्भुत दृश्यासाठी बनारसमध्ये पोहोचतात. जर तुम्हीही हे दृश्य पाहण्याचा विचार करत असाल, तर हॉटेलच्या महागड्या भाड्याऐवजी या स्वस्त, सुरक्षित आणि सुविधांनी युक्त धर्मशाळांमध्ये (Dharmshala) थांबणे तुमच्यासाठी हुशारीचा निर्णय ठरेल. या धर्मशाळांमध्ये तुमचा खर्च कमी होतोच, शिवाय त्या शहरातील प्रमुख घाट आणि मंदिरांच्या अगदी जवळ असतात, ज्यामुळे तुमचा प्रवास सोपा होतो..बजेट प्रवाशांसाठी उत्तम धर्मशाळावाराणसीत कमी खर्चात राहण्यासाठी 'या' धर्मशाळांचे पर्याय उत्तम आहेत१. सरकारी अतिथी गृह (Government Guest House), कँट एरियाठिकाण: वाराणसी कँट रेल्वे स्टेशनजवळ.सोय: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाचे हे अतिथी गृह प्रवाशांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. इथे एसी आणि नॉन-एसी दोन्ही प्रकारच्या खोल्या आहेत.भाडे: एका रात्रीसाठी भाडे ₹८०० ते ₹१००० पर्यंत आहे, जे हॉटेल दरांच्या तुलनेत खूप स्वस्त आहे. बुकिंग तुम्ही upstdc.co.in या संकेतस्थळावर करू शकता.फायदा: हे शहर मध्यभागी असल्याने काशी विश्वनाथ मंदिर आणि गंगा घाटांवर सहज पोहोचता येते. ट्रेनने प्रवास करणाऱ्यांसाठी हे सर्वात सोयीचे आहे..२. सर्किट हाऊस (Circuit House), सिगराठिकाण: सिगरा, वाराणसीचा एक महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा भाग.सोय: हे मुख्यतः सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी असले तरी, सामान्य लोकांसाठीही आधी बुकिंग करण्याची सोय उपलब्ध आहे.भाडे: एका रात्रीचे भाडे साधारणपणे ₹७०० ते ₹१००० पर्यंत मिळते. इथले जेवण, स्वच्छता आणि शांतता प्रवाशांना खूप आवडते.फायदा: येथून काशी विश्वनाथ मंदिर आणि दशाश्वमेध घाट फक्त १५-२० मिनिटांच्या अंतरावर आहेत. (टीप: देव दीपावलीच्या गर्दीमुळे इथे बुकिंग लवकर करणे महत्त्वाचे आहे.).३. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धर्मशाळाठिकाण: थेट मंदिराच्या अगदी जवळ राहण्याची इच्छा असल्यास हा पर्याय उत्तम आहे.सोय: काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ही धर्मशाळा चालवते.भाडे: भाविकांसाठी इथे फक्त ₹५०० ते ₹६०० प्रति रात्रीमध्ये खोल्या उपलब्ध आहेत.फायदा: मंदिर जवळ असल्याने तुम्ही अगदी सकाळी दर्शन घेऊ शकता किंवा संध्याकाळच्या आरतीत सहज सामील होऊ शकता. इथे धार्मिक आणि सुरक्षित वातावरण मिळते..४. संकट मोचन धर्मशाळाठिकाण: संकट मोचन हनुमान मंदिराच्या जवळ.सोय: भाविकांमध्ये ही धर्मशाळा खूप लोकप्रिय आहे. इथे साधे पण चांगले वातावरण आणि योग्य दरात सुविधा मिळतात.भाडे: खोल्या ₹४०० ते ₹७०० पर्यंत मिळतात.फायदा: संकट मोचन मंदिर, अस्सी घाट आणि तुलसी मानस मंदिर जवळ आहेत.५. दशाश्वमेध घाटाजवळील धर्मशाळाठिकाण: देव दीपावलीची खरी मजा दशाश्वमेध घाटावरच असते.सोय: या घाटाजवळ श्री जनार्दन धर्मशाळा, राजा हरिश्चंद्र धर्मशाळा आणि दिगंबर जैन धर्मशाळा अशा अनेक धर्मशाळा आहेत.भाडे: अनेक ठिकाणी ₹३०० ते ₹७०० मध्ये खोल्या उपलब्ध आहेत.फायदा: इथे थांबल्यास तुम्ही दिवे लागलेल्या घाटांचे सुंदर दृश्य तुमच्या खोलीच्या बाल्कनीतूनही पाहू शकता..तुमच्या वाराणसी प्रवासासाठी काही महत्वाच्या सूचनाबुकिंग: देव दीपावलीच्या वेळी खूप गर्दी असते, त्यामुळे किमान दोन आठवडे आधी बुकिंग करा.जेवण: इथे मिळणारी गरमागरम कचोरी-जिलबी, मलई टोस्ट, बनारसी थंडाई आणि टोमॅटो चाटचा स्वाद नक्की घ्या!आरती: घाटांची सुंदरता रात्री अधिक खुलते, त्यामुळे गंगा आरती पाहण्याची संधी सोडू नका.वाराणसीची देव दीपावली हा केवळ एक सण नसून, एक आध्यात्मिक अनुभव आहे. महागड्या हॉटेल्सऐवजी या बजेट-फ्रेंडली धर्मशाळांमध्ये राहून तुम्ही हा अनुभव घेऊ शकता, जिथे तुम्हाला शांत आणि सुरक्षित वाटेल..