देश

Dev Deepawali 2025 : वाराणसीत स्वस्त दरात राहण्याची सोय; देव दीपावलीसाठी 'या' धर्मशाळांमध्ये थांबा, खर्चही होईल कमी!

Dev Deepawali 2025 : Grandeur of Varanasi Ghats : ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वाराणसीतील देव दीपावलीच्या भव्य सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या भाविकांनी महागड्या हॉटेलऐवजी स्वस्त, सुरक्षित आणि सोयीस्कर धर्मशाळांमध्ये (Dharmshala) राहण्याचा विचार करावा, ज्यामुळे घाट आणि मंदिरांचा प्रवास सोपा होईल.
Dev Deepawali 2025 : Grandeur of Varanasi Ghats

Dev Deepawali 2025 : Grandeur of Varanasi Ghats

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Dev Deepawali 2025 Choose Affordable Dharmshalas Over Hotels : जर तुम्हाला देव दीपावलीची भव्यता पाहायची असेल, तर थेट वाराणसीच्या घाटांवर जायलाच हवे! लाखो दिव्यांनी उजळून निघालेल्या घाटांवर हा उत्सव पाहणे म्हणजे एक खास अनुभव असतो.

Loading content, please wait...
festival
Hindu religion
Celebration
varanasi
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com