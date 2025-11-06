Dev Deepawali 2025 : वाराणसीत देव दीपावलीचे अद्भुत दृश्य! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लावला पहिला दिवा

Dev Deepawali Illuminates Kashi Ghats : देव दीपावलीच्या पवित्र पर्वावर बुधवारी संध्याकाळी काशीच्या अर्धचंद्राकृती गंगा घाटांवर जेव्हा शाश्वत ज्योत (अखंड दीपज्योत) प्रज्वलित झाली, तेव्हा संपूर्ण शहर दिव्यता आणि भव्यतेच्या अद्भुत संगमात न्हाऊन निघाले..गंगा मातेच्या उदरातून बाहेर पडणाऱ्या आस्थेच्या पायऱ्यांवर तेवणाऱ्या लाखो दिव्यांच्या रोषणाईने असे दृश्य उभे राहिले, जणू स्वर्गच धरतीवर उतरला आहे. उत्तरवाहिनी गंगेच्या लाटांवर दिव्यांची सोनेरी आभा चमकू लागली, आणि काशीचा आत्मा पुन्हा एकदा सनातन संस्कृतीच्या तेजाने उजळून निघाला..मुख्यमंत्री योगींनी केला उत्सवाचा प्रारंभदेव दीपावलीचा औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नमो घाटावर पहिला दिवा लावून केला. त्यांच्यासोबत पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. यानंतर सर्व विशेष अतिथींनी क्रूझमधून प्रवास करत माँ गंगेची आरती केली आणि दिव्यांनी सजलेल्या घाटांचे अद्भुत दृश्य पाहिले. मुख्यमंत्र्यांना आपल्यात पाहून जनतेने 'हर हर महादेव' चा जयघोष केला. मुख्यमंत्री योगी यांनी हात हलवून काशीच्या जनतेचे आणि पर्यटकांचे अभिवादन स्वीकारले.धर्म आणि राष्ट्रवादाचा संगमधार्मिक संदेशासोबतच राष्ट्रवादाचा संदेश देण्यासाठी दशाश्वमेध घाटावर 'अमर जवान ज्योती' ची प्रतिकृती उभारण्यात आली होती. इथे कारगिल युद्धातील वीर शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. हा देव दीपावली महोत्सव 'ऑपरेशन सिंदूर' ला समर्पित करण्यात आला होता, ज्यात देशाच्या वीर मातांना नमन करण्यात आले..१५ लाखांहून अधिक दिव्यांनी काशी उजळलीयोगी सरकारने यावर्षी १० लाख दिवे लावण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, पण जनसहभागामुळे ही संख्या १५ ते २५ लाख दिव्यांपर्यंत पोहोचली. यामध्ये १ लाख गाईच्या शेणापासून बनवलेले पर्यावरणपूरक दिवे देखील समाविष्ट होते. घाट, तलाव, कुंड आणि मंदिरांवर दिव्यांची शृंखला एखाद्या सोनेरी हाराप्रमाणे दिसत होती..'काशी-कथा' शो ठरला मुख्य आकर्षणचेतसिंह घाटावर परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम दिसला. इथे २५ मिनिटांचा थ्रीडी प्रोजेक्शन मॅपिंग शो 'काशी-कथा' सादर करण्यात आला. यात शिव-पार्वती विवाह, बुद्धदेवांचे उपदेश, कबीर-दास आणि तुलसीदास यांची भक्ती परंपरा, तसेच काशी हिंदू विश्वविद्यालयापर्यंतचा प्रवास जिवंत करण्यात आला.गंगेच्या पलीकडील वाळवंटी भागावर झालेल्या 'कोरियोग्राफ आणि सिंक्रोनाइज ग्रीन क्रॅकर्स शो' ने पर्यटकांना मंत्रमुग्ध केले. संगीतबद्ध आतषबाजीचे रंग गंगेच्या लाटांवर जेव्हा परावर्तित झाले, तेव्हा ते दृश्य अधिक दिव्य वाटत होते..दशाश्वमेध घाटावर महाआरतीदशाश्वमेध घाटाच्या महाआरतीमध्ये २१ अर्चक (पुजारी) आणि ४२ देव कन्यांनी (तरुणींनी) आरती केली. २१ क्विंटल फुले आणि ५१ हजार दिव्यांनी सजलेल्या घाटावर शंखनाद आणि घंटा-घड्याळांचा आवाज घुमला, तेव्हा वातावरणात अद्भुत ऊर्जा संचारली. या सोहळ्यात वीर योद्ध्यांना 'भगीरथ शौर्य सन्मान' देऊन सन्मानित करण्यात आले.सुरक्षा व्यवस्था अभेद्यमोठी गर्दी आणि व्हीव्हीआयपी उपस्थिती पाहता, वाराणसीला 'नो-फ्लाय झोन' घोषित करण्यात आले होते. नदीत एनडीआरएफ आणि जल पोलीस आधुनिक उपकरणे आणि वॉटर ॲम्ब्युलन्ससह तैनात होते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी साध्या वेशातील महिला पोलीस, अँटी रोमियो स्क्वॉड आणि क्यूआरटी (QRT) पथके तैनात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.