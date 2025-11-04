देश

Dev Deepawali Kashi: दोन कॅन तेलापासून ५ तरुणांच्या उत्साहापर्यंत... कधी आणि कशी झाली काशीत 'देव दीपावली'ची सुरुवात?

how dev deepawali started in varanasi: काशीतील ‘देव दीपावली’ची सुरुवात केवळ दोन कॅन तेलापासून झाली होती. आज ती गंगा घाटांवरील जगप्रसिद्ध प्रकाशोत्सव बनली आहे. भगवान शंकराच्या त्रिपुरासुर वधाच्या विजयात या उत्सवाची पौराणिक कथा दडलेली आहे.
Dev Deepawali celebration in Kashi

when and how did dev deepawali start in Kashi: भगवान शंकराची नगरी असलेल्या काशीमध्ये सर्वत्र 'देव दीपावली'ची रोषणाई दिसू लागली आहे. उद्या, म्हणजेच ५ नोव्हेंबरला, संध्याकाळ होताच संपूर्ण काशी अलौकिक प्रकाशात न्हाऊन निघेल. अर्धचंद्राकृती गंगेचे घाट असोत, किंवा तलाव आणि कुंड... दिव्यांच्या माळा सर्वत्र एक वेगळेच आकर्षण निर्माण करतील.

