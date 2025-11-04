Dev Deepawali Kashi: दोन कॅन तेलापासून ५ तरुणांच्या उत्साहापर्यंत... कधी आणि कशी झाली काशीत 'देव दीपावली'ची सुरुवात?

when and how did dev deepawali start in Kashi: भगवान शंकराची नगरी असलेल्या काशीमध्ये सर्वत्र 'देव दीपावली'ची रोषणाई दिसू लागली आहे. उद्या, म्हणजेच ५ नोव्हेंबरला, संध्याकाळ होताच संपूर्ण काशी अलौकिक प्रकाशात न्हाऊन निघेल. अर्धचंद्राकृती गंगेचे घाट असोत, किंवा तलाव आणि कुंड... दिव्यांच्या माळा सर्वत्र एक वेगळेच आकर्षण निर्माण करतील..कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी होणाऱ्या या देव दीपावलीचे वर्णन पुराणांमध्ये असले तरी, आज संपूर्ण जगात जी भव्यता दिसते, तिची सुरुवात काशीतूनच झाली. दान म्हणून मिळालेल्या दोन कॅन तेलापासून याची सुरुवात काशीतील पंचगंगा घाटावर झाली आणि नंतर काशी नरेश (राजा) यांच्या मदतीने ५ उत्साही तरुणांनी याला जागतिक स्तरावरील उत्सवाचे स्वरूप दिले..'देव दीपावली' म्हणजे 'देवतांची दिवाळी'! या दिवशी देवता पृथ्वीवर उतरतात आणि काशीच्या गंगा घाटांवर दिवे लावून उत्सव साजरा करतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.पौराणिक कथा: शंकरांनी त्रिपुरासुराचा वध केलास्कंद पुराण आणि शिव पुराणानुसार, कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी भगवान शिवाने त्रिपुरासुर नावाच्या असुराचा वध केला होता.त्रिपुरासुराने ब्रह्मदेवाची कठोर तपस्या करून वरदान मिळवले होते की, त्याला फक्त 'त्रिपुर संयोग' (सूर्य, चंद्र आणि अग्नी यांचा संयोग) झाल्यावरच मारता येईल. या असुराच्या अत्याचाराने स्वर्ग, पृथ्वी आणि पाताळ (त्रिलोकी) त्रस्त झाले होते..भगवान शिवाने पिनाक धनुष्यातून बाण चालवून त्रिपुरासुराच्या तिन्ही नगरांचा (सोन्याचे, चांदीचे आणि लोखंडाचे) नाश केला. या विजयामुळे देवता खूप आनंदित झाले आणि त्यांनी काशी नगरीत दिवे लावून उत्सव साजरा केला.काशीची निवड केली गेली, कारण हे शंकरांचे ज्योतिर्लिंग क्षेत्र आहे आणि गंगा किनारी असल्यामुळे आध्यात्मिक ऊर्जेचे केंद्र मानले जाते. तेव्हापासून कार्तिक पौर्णिमेच्या रात्री 'देवता स्वतः दिवे लावतात' अशी परंपरा सुरू आहे..चार दशकांपूर्वीचे आधुनिक रूपदेव दीपावलीचे आधुनिक आणि आज दिसणारे भव्य रूप सुमारे चार दशकांपूर्वी सुरू झाले. १९८३ पर्यंत कार्तिक पौर्णिमेला केवळ गंगा स्नान आणि दान याचे महत्त्व होते.• १९८४: पहिली सुरुवात: आधुनिक देव दीपावलीची सुरुवात १९८४ मध्ये झाली. त्या वर्षी सिंधिया घाटावर राहणाऱ्या पं. विजय उपाध्याय यांना दान म्हणून दोन कॅन तेल मिळाले. त्यांनी याच तेलाने पंचगंगा घाटावर दिवे लावले.• १९८५ ते १९९५: १९८५ मध्ये पं. विजय उपाध्याय यांच्या संकल्पनेला तत्कालीन काशी नरेश डॉ. विभूति नारायण सिंह यांचे सहकार्य मिळाले. पाच उत्साही मुलांनी सोबत येऊन चहा-पानच्या दुकानांवर टिनचे डबे ठेवून तेल-तूप गोळा करण्यास सुरुवात केली. १९८६ मध्ये 'केंद्रीय देव दीपावली महासमिती' ची स्थापना झाली आणि १९९५ ते २००० दरम्यान या उत्सवाला जगभर ख्याती मिळू लागली..Diwali Travel Destination: दिवाळी सुट्ट्या खास बनवा! या 3 शहरांमध्ये साजरी करा दीपावलीची खरी मजा, अनुभवा प्रकाशाचा महासोहळा.यावर्षीची तयारी काय?उद्या देव दीपावलीला अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, सिंधिया घाट, पंचगंगा घाट आणि नमो घाटासह अनेक घाटांवर गंगा पूजन आणि आरती होणार आहे.• लेझर शो: चेतसिंह किल्ल्याच्या भिंतींवर लेझर शो आयोजित केला जाईल. यात शिव-पार्वती, गंगा, लक्ष्मी-नारायण यांच्यासह अनेक देवी-देवतांच्या कथा सजीव केल्या जातील. २५ मिनिटांचा हा लेझर शो रात्री ८:१५, ९:०० आणि ९:३५ वाजता असेल.• आतषबाजी (फायर क्रॅकर शो): गंगेच्या पलीकडील वाळवंटी भागावर रात्री आठ वाजता १० मिनिटांचा आकर्षक आतषबाजीचा शो होईल, जो अनेक भक्तीगीतांवर आधारित असेल.• स्मृतिदीप: अस्सी येथील पुष्कर तलावावर महामना पं. मदनमोहन मालवीय, विदुषी गिरिजा देवी, बिस्मिल्लाह खाँ यांसारख्या काशीच्या महान व्यक्तींच्या स्मरणार्थ दीपदान केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.