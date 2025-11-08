Dev Deepawali Varanasi: देव दीपावलीच्या रात्री 'महापालिके'ने केले असे काही... सकाळी पर्यटक झाले थक्क!

देव दीपावलीच्या निमित्ताने काशीच्या घाटांवर पसरलेल्या सौंदर्याने संपूर्ण जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. संध्याकाळ होताच घाटांवर दिवे लागले, सुंदर रोषणाईने ८४ घाट उजळून निघाले. लेझर शो आणि आतषबाजीने या महोत्सवात आणखी भर पडली आणि लाखो पर्यटकांनी हे अद्भुत दृश्य अनुभवले..हा महोत्सव रात्री संपल्यानंतर, महापालिकेच्या पथकाने रात्रीतून असे काही काम केले, ज्यामुळे आता सर्वत्र त्याची चर्चा होत आहे..Trimbakeshwar Temple : हरी-हर भेटीचा योग; त्र्यंबकेश्वर मंदिरात मध्यरात्रीपासून भाविकांची दर्शनासाठी मोठी गर्दी!.रातोरात 'युद्ध पातळीवर' स्वच्छतादेव दीपावलीच्या निमित्ताने काशीच्या घाटांवर लावलेल्या दिव्यांचे अवशेष आणि उत्सव संपल्यानंतर झालेला कचरा, ही सर्व स्वच्छता महापालिकेच्या पथकांनी रातोरात 'युद्ध पातळीवर' सुरू केली..या जलद आणि मोठ्या स्वच्छतेनंतर, दुसऱ्या दिवशी सकाळी काशीचे घाट पुन्हा तसेच स्वच्छ आणि सुंदर दिसू लागले, जसे सामान्य दिवसांमध्ये असतात. अस्सी, शिवाला, केदार यासह सर्व घाट गुरुवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत अगदी स्वच्छ झालेले दिसले. हे दृश्य पाहून पर्यटकही खूप आनंदित झाले..वाराणसीला भेट देण्यासाठी आलेल्या अमितेश नावाच्या पर्यटकाने सांगितले, "काल रात्री ज्या प्रकारे घाटांवर लाखो पर्यटकांची गर्दी होती, ते पाहून मला वाटले होते की सकाळी घाट खूप गलिच्छ असतील. पण सकाळी पाहिले तर घाट रोजच्यासारखे स्वच्छ दिसत होते.".पाच टन कचरा हटवलानगर निगमचे पीआरओ (PRO) संदीप श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, देव दीपावली संपताच लगेच युद्ध पातळीवर घाटांची स्वच्छता करण्यात आली, जेणेकरून फिरण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना कोणताही त्रास होऊ नये. घाटांवरून काढलेला सुमारे ५ टनपेक्षा जास्त कचरा योग्य ठिकाणी पोहोचवण्यात आला आहे..Dev Deepawali Kashi: दोन कॅन तेलापासून ५ तरुणांच्या उत्साहापर्यंत... कधी आणि कशी झाली काशीत 'देव दीपावली'ची सुरुवात?.देव दीपावलीच्या संध्याकाळी वाराणसीच्या गंगा किनारी २५ लाख दिवे लावण्यात आले होते, आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नमो घाटावर पहिला दीप प्रज्वलित करून या उत्सवाचा आरंभ केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.