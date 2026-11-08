Varanasi Tour Package : देव दीपावलीसाठी वाराणसीला जाण्याचा खास योग; यूपी पर्यटन विभागाचे टूर पॅकेज १५,९९९ रुपयांपासून

उत्तर प्रदेश : वाराणसीतील प्रसिद्ध देव दीपावलीचा उत्सव जवळून अनुभवता यावा, यासाठी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (UPSTDC) पर्यटकांसाठी विशेष टूर पॅकेज जाहीर केले आहे. ‘देव दीपावली-दिव्य काशी अनुभव’ असे या पॅकेजचे नाव असून, त्याचा कालावधी चार दिवस आणि तीन रात्री असा आहे. या सहलीची सुरुवातीची किंमत १५ हजार ९९९ रुपये प्रति व्यक्ती आहे.या पॅकेजमध्ये काशी विश्वनाथ मंदिराचे दर्शन, गंगा आरती, सारनाथची भेट, काशीतील ऐतिहासिक ठिकाणांची सफर आणि देव दीपावलीच्या दिवशी घाटांवरील रोषणाई पाहण्यासाठी विशेष बोट राईडचा समावेश आहे. पर्यटकांना त्यांच्या आवडीनुसार आणि आर्थिक क्षमतेनुसार तीन श्रेणींमधून पॅकेज निवडता येणार आहे..बजेट, डिलक्स आणि प्रीमियम असे तीन पर्यायपर्यटकांसाठी बजेट, डिलक्स आणि प्रीमियम असे तीन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. एका खोलीत दोन व्यक्तींच्या मुक्कामाच्या आधारावर हे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.बजेट पॅकेज : १५ हजार ९९९ रुपये प्रति व्यक्ती. यामध्ये साध्या दर्जाच्या हॉटेलमध्ये मुक्कामाची सोय असेल.डिलक्स पॅकेज : २१ हजार ९९९ रुपये प्रति व्यक्ती. यामध्ये तीन तारांकित हॉटेलमध्ये मुक्काम असेल.प्रीमियम पॅकेज : ३१ हजार ९९९ रुपये प्रति व्यक्ती. यामध्ये चार किंवा पाच तारांकित हॉटेलमध्ये मुक्कामाची सोय असेल.या दरांव्यतिरिक्त जीएसटी लागू होणार आहे..चार दिवसांची सहल कशी असेल?या सहलीच्या पहिल्या दिवशी पर्यटकांचे विमानतळ किंवा रेल्वे स्थानकावर स्वागत करून त्यांना हॉटेलमध्ये नेले जाईल. संध्याकाळी काशी विश्वनाथ धामचे दर्शन आणि दशाश्वमेध घाटावरील गंगा आरतीचा अनुभव घेता येईल.दुसऱ्या दिवशी सकाळी गंगा नदीत बोट राईड आयोजित केली जाईल. त्यानंतर काशी विश्वनाथ, विशालाक्षी, अन्नपूर्णा आणि कालभैरव मंदिरांना भेट देता येईल. दुपारनंतर बौद्ध धर्माशी संबंधित महत्त्वाचे ऐतिहासिक स्थळ असलेल्या सारनाथची सफर घडवली जाईल.तिसरा दिवसदेव दीपावलीसाठी राखीव असेल. या दिवशी घाटांवर केलेली दिव्यांची सजावट, विद्युत रोषणाई आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहता येतील. यासाठी विशेष बोट राईडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच काशीच्या जुन्या गल्ल्या, वास्तू आणि सांस्कृतिक वारसा जाणून घेण्यासाठी हेरिटेज वॉकचाही समावेश आहे..चौथ्या दिवशी नाश्त्यानंतर पर्यटकांचा परतीचा प्रवास सुरू होईल.हॉटेल, नाश्ता आणि प्रवासाचीही व्यवस्थाया पॅकेजमध्ये तीन रात्रींचा हॉटेल मुक्काम आणि दररोजचा नाश्ता समाविष्ट आहे. विमानतळ किंवा रेल्वे स्थानकावरून ने-आण करण्यासाठी तसेच विविध पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी वातानुकूलित वाहन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सकाळची गंगा बोट राईड, देव दीपावलीच्या संध्याकाळची विशेष बोट राईड आणि सहलीदरम्यान मार्गदर्शनासाठी पर्यटन प्रतिनिधीचीही व्यवस्था असेल.इच्छुक पर्यटक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून या पॅकेजचे आरक्षण करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.