शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुरु असतानाच देवेंद्र फडणवीसांचा टि्वट बॉम्ब

मुंबई- गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बचावाकरिता आयोजित पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिलेल्या एका संदर्भावरुन 100 कोटींच्या खंडणीचे प्रकरण आणखी चिघळणार असल्याचे दिसत आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख हे कोरोना झाल्यामुळे दि. 15 ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत क्वारंटाइन होते, असे वक्तव्य शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केले होते. दरम्यान, ही पत्रकार परिषद सुरु असतानाच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टि्वट करत दि. 15 फेब्रुवारीला अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेतल्याचा देशमुख यांनीच शेअर केलेला व्हिडिओ रिटि्वट केला आहे. त्याचबरोबर सुरक्षारक्षकांसह, माध्यम प्रतिनिधींसमोर पत्रकार परिषद झाली होती. ही व्यक्ती नेमकी कोण, असा सवालही त्यांनी शरद पवार यांना केला आहे.

दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या खंडणीच्या आरोपाचे शरद पवार यांनी खंडन केलं आहे. दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब आणि विरोधकांच्या आरोपाचे खंडन केले. गृहमंत्र्यावर आरोप करत तपासाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावेळी त्यांनी अनिल देशमुख हे 15 ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत क्वारंटाइन असल्याचे म्हटले.

Shri Sharad Pawar ji said, from 15th to 27th February HM Anil Deshmukh was in home quarantine.

But actually along with security guards & media he was seen taking press conference! https://t.co/r09U8MZW2m

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 22, 2021