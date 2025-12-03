Devvrat Rekhe: कोण आहे देवव्रत महेश रेखे ? १९ व्या वर्षी रचला इतिहास, २०० वर्षांनंतर केला हा मोठा विक्रम!

उत्तर प्रदेशातील काशी नगरी ही संस्कृत, वेद आणि शास्त्रांच्या अध्ययनासाठी देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठे केंद्र आहे. याच काशीमध्ये महाराष्ट्रातून आलेल्या १९ वर्षीय देवव्रत महेश रेखे या तरुणाने एक मोठी कामगिरी केली आहे. देवव्रतने 'दंड कर्म परायण' यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे..देवव्रत महेश रेखे हा वाराणसीतील सांगवेद विद्यापीठाचा (Sangved University) विद्यार्थी आहे. दंड कर्म परायणाचे दररोज सराव करून त्याने हे कठीण कार्य पूर्ण केले आहे. आजपर्यंत फार कमी लोक हे कार्य पूर्ण करू शकले आहेत..कोण आहेत देवव्रत महेश रेखे?देवव्रत रेखे हा मूळचा महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर (पूर्वीचा अहमदनगर) जिल्ह्यातील एका लहानशा गावचा रहिवासी आहे. त्याचे काशीपर्यंतचे शिक्षण आणि वेदमूर्तीची पदवी प्राप्त करण्याचा प्रवास खूप प्रेरणादायी आहे..देवव्रतचा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्याचे वडील महेश चंद्रकांत रेखे हे मोठे विद्वान आहेत आणि तेच त्याचे पहिले गुरू होते. महेश रेखे यांनी वयाच्या ५ व्या वर्षापासूनच वेद मंत्र म्हणायला सुरुवात केली होती..काय आहे 'दंड कर्म परायण'?दंड कर्म परायण मध्ये यजुर्वेदाच्या मंत्रांचे एका विशिष्ट पद्धतीने पठण केले जाते. यात मंत्रांच्या पदांना सरळ आणि उलट्या क्रमाने वाचले जाते. हे सुमारे २००० मंत्रांचे एक अत्यंत कठीण पारायण आहे. यजुर्वेदाच्या मंत्रांचे पठण करण्याची ही एक विशिष्ट आणि दुर्मीळ पद्धत मानली जाते..देवव्रत रेखे यांनी हे दंड कर्म परायण पूर्ण केले आहे. हे कार्य पूर्ण केल्यामुळे १९ वर्षीय देवव्रत महेश रेखे आता वेदमूर्ती बनले आहेत. ज्यांना वेदांचे सखोल ज्ञान असते, त्यांना वेदमूर्ती ही पदवी दिली जाते..Kartiki Wari Accident : आळंदीच्या मार्गावर भीषण अपघात; मुंबई-पुणे महामार्गावर वारकरी दिंडीला कंटेनरची धडक, एका महिलेचा जागीच मृत्यू.२०० वर्षांनंतरची कामगिरीवेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांनी दंड कर्म परायण पूर्ण करून तब्बल २०० वर्षांनंतर हा ऐतिहासिक विक्रम केला आहे. महेश रेखे यांनी २ ऑक्टोबर २०२५ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत काशीतील रामघाट येथील वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालयात रोज ५० दिवस सकाळी ८ ते १२ या वेळेत शुक्ल यजुर्वेदाच्या सुमारे २००० मंत्रांचे दंडक्रम पारायण केले..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.यापूर्वी सुमारे २०० वर्षांपूर्वी नाशिकचे वेदमूर्ती नारायण शास्त्री देव यांनी दंड कर्म परायण केले होते. देवव्रत महेश रेखे यांच्या या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर अनेक मोठे विद्वान आश्चर्यचकित झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून या तरुण वेदमूर्तीचे अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.