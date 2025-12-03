देश

Devvrat Rekhe: कोण आहे देवव्रत महेश रेखे ? १९ व्या वर्षी रचला इतिहास, २०० वर्षांनंतर केला हा मोठा विक्रम!

Who is Devvrat Mahesh Rekhe?: १९ वर्षीय देवव्रत महेश रेखे यांनी काशीतील सांगवेद विद्यापीठात दंड कर्म परायण पूर्ण करून ऐतिहासिक विक्रम साधला. वेदमूर्ती झालेले ते महाराष्ट्राचे अभिमान आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील काशी नगरी ही संस्कृत, वेद आणि शास्त्रांच्या अध्ययनासाठी देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठे केंद्र आहे. याच काशीमध्ये महाराष्ट्रातून आलेल्या १९ वर्षीय देवव्रत महेश रेखे या तरुणाने एक मोठी कामगिरी केली आहे. देवव्रतने 'दंड कर्म परायण' यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे.

