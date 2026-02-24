DGCAला उशिरा जाग, व्हीआयपींना सेवा देणाऱ्या देशातील १४ विमान कंपन्यांचं ऑडिट; यादी आली समोर

DGCA Action on Airlines: बारामतीत अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर डीजीसीएकडून आता कडक पावलं उचलण्यात येत आहेत. रेडबर्ड एअरवेजसह देशातील १४ विमान कंपन्यांचे विशेष ऑडिट करण्यात आलं आहे. व्हिआयपी लोकांना सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर डीजीसीएला अखेर विमानांच्या सुरक्षिततेबाबत जाग आली आहे. .डीजीसीएकडून चार्टर्ड विमान कंपन्यांवर कठोर कारवाई करत विशेष ऑडिटचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण १४ ऑपरेटर्सचे ऑडिट होणार आहे. या कंपन्यांकडून चार्टर्ड विमान आणि हेलिकॉप्टरची सेवा दिली जाते. यात प्रक्रियेत रेडबर्ड एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेडचे देखील विशेष ऑडिट पूर्ण झाले आहे..उड्डाणानंतर २० मिनिटांनी विमान रडारवरून बेपत्ता, ३ तासांनी कोसळलं; ७ जणांचा मृत्यू, रुग्णाला दिल्लीला नेताना दुर्घटना.देशात चालवल्या जाणाऱ्या खासगी विमान सेवा सुरक्षेचे निकष पूर्ण करतात की नाही याची तपासणी करण्यासाठी ऑडिट करण्यात येत आहे. रेडबर्डचे ऑडिट करणाऱ्या टीममध्ये विनीथ एस, मनोज पेडिशेट्टी, कॅप्टन सलोनी यांचा समावेश आहे. ऑडिटवेळी विमान उड्डाणाशी संबंधित कागदपत्र, सुरक्षा उपाय, फ्लाइट क्रूची पात्रता, विमान देखभाल यंत्रणा, आपत्कालीन परिस्थितीतली यंत्रणा यांचे मूल्यांकन करण्यात आले..कोणत्या कंपन्या ?एअर चार्टर सर्विस, एआर एअरवेज, अॅरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्स, चिप्सॅन एविएशन, डेक्कन चार्टर्स, ग्लोबल वित्रा हेलिकॉप्टर लिमिटेड, इंडो पॅसिफिक एविएशन, इंडिया फ्लायसेफ एविएशन, कर्नावती एविएशन, पवन हंस, राजस एरोस्पोर्ट्स अँड अॅडव्हेंचर्स, रेडबर्ड, रिलायन्स कमर्सियल डीलर्स, झेस्ट एविएशन..बारामती विमानतळाजवळ राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान कोसळले होते. या विमान अपघातामध्ये अजित पवारांसह ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या विमान अपघाताचा तपास केला जात आहे. हा अपघात नेमका कशामुळे झाला यामागचे कारण अद्याप समोर आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.