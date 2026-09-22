Gangs Of Wasseypur: वासेपूर पुन्हा गोळीबाराने हादरले; फहीम खानच्या भावावर दिवसाढवळ्या हल्ला, गँगवॉर पुन्हा भडकणार?

झारखंड: झारखंडमधील धनबाद जिल्ह्यातील वासेपूर परिसरात सोमवारी दिवसाढवळ्या झालेल्या गोळीबाराने खळबळ उडाली. भूली वळणावर दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात गँगस्टर फहीम खानचा भाऊ शानू खान याच्यासह तिघे जखमी झाले. जखमींमध्ये एका दुकानमालकाचा आणि बाजारात आलेल्या एका महिलेचा समावेश आहे.गोळीबारानंतर हल्लेखोर दुचाकीवरून पसार झाले. या घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरात नाकाबंदी केली असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे..बाजारात अचानक गोळीबारसोमवारी धनबादहून वासेपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या भूली वळणावर नेहमीप्रमाणे नागरिकांची वर्दळ होती. दुकाने सुरू असतानाच दुचाकीवरून दोन तरुण तेथे आले. त्यातील मागे बसलेल्या व्यक्तीने पिस्तूल काढून समोर असलेल्या लोकांवर गोळीबार केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.या हल्ल्यात शानू खान, छपरा स्टोअरचे मालक चंकी आणि बाजारात आलेली एक महिला जखमी झाली. स्थानिक नागरिक आणि नातेवाइकांनी तिघांनाही तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तिघांची प्रकृती सध्या धोक्याबाहेर आहे..घटनास्थळावरून सात खोके जप्तगोळीबारानंतर हल्लेखोर दुचाकीवरून पसार झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली असता सात रिकामे काडतुसांचे खोके आढळून आले. हल्लेखोरांचा माग काढण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले जात आहे.संशयितांना पकडण्यासाठी शहरातील विविध भागांत नाकाबंदी करण्यात आली आहे. बँक मोड, बरवाअड्डा आणि भूली ओपीसह परिसरातील विविध ठिकाणी पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे..जुन्या टोळीयुद्धाशी संबंधाचा संशयवासेपूरमधील गुन्हेगारी वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर या हल्ल्याकडे पाहिले जात आहे. फहीम खान आणि त्याचा भाचा प्रिन्स खान यांच्यात यापूर्वीपासून वैमनस्य असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे.या पार्श्वभूमीवर शानू खानवर झालेल्या हल्ल्यामागे जुन्या टोळीयुद्धाचा संबंध आहे का, याचा पोलीस तपास करत आहेत. हल्ल्यामागे कोण आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.पोलिसांकडून हल्लेखोरांची ओळख आणि हल्ल्याचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे. या घटनेनंतर वासेपूर परिसरात पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.