CBSE Exam: त्रुटींबद्दल शिक्षणमंत्र्यांची माफी; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची प्रधान यांची ग्वाही

नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) बारावीच्या परीक्षेत ऑन स्क्रिन मार्किंग (ओएसएम) प्रणालीमध्ये राहिलेल्या त्रुटींची जबाबदारी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज स्वीकारली आणि झालेल्या त्रासाबद्दल विद्यार्थ्यांची माफीही मागितली. तसेच, यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असल्याने संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .‘सीबीएसई’ची बारावी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्यात, तसेच शुल्क भरताना आलेल्या तांत्रिक अडचणींबाबत चर्चा करण्यासाठी प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सीबीएसई’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आज मंडळाच्या मुख्यालयात बैठक झाली. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व शंकांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रधान यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ‘सीबीएसई’चे पुनर्मूल्यांकन लवकरच सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले..प्रधान म्हणाले, ‘‘केंद्राच्या खरेदी धोरणानुसार ‘सीबीएसई’ने प्रणालीची खरेदी केली होती. प्रणालीत त्रुटी आढळल्या तर कोणालाही सोडले जाणार नाही. हा राजकारणाचा विषय नाही. सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांवरील ताण वाढता कामा नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. परीक्षा देणाऱ्या १७ लाख विद्यार्थ्यांच्या ९८ लाख उत्तरपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘सीबीएसई’ने पहिल्यांदाच सुमारे ४० कोटी स्कॅन उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन ऑनस्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणालीच्या माध्यमातून केले आहे. हे एक प्रगतीशील आणि विद्यार्थी केंद्रित तंत्रज्ञान आहे.’’.निवडणुकांमधील पराभवामुळे हताश झालेले काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे प्रत्येक गोष्टीला विरोध करू लागले आहेत. देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीच्याही ते विरोधात आहेत. पूर्वी त्यांनी ‘इस्त्रो’चा विरोध केला. त्यानंतर ते इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनचा विरोध करू लागले. आता ते डिजिटल इंडियाचा विरोध करत आहेत. भारताच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीसोबत उभे राहण्याची त्यांची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री.Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘आयआयटी’मधील तज्ज्ञांची मदतशुल्क भरण्यातील अडचणींबाबत अर्थ मंत्रालयाशी चर्चाएसबीआय, इंडियन बँक, बडोदा बँक आणि कॅनरा बँक यांची मदत घेणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.