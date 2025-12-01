CM Mohan Yadav : धीरेंद्र शास्त्रींचे लग्न कसे होणार? रामदेव बाबांनी सांगितले सीक्रेट; CM च्या मुलाच्या सामूहिक विवाह सोहळ्यात म्हटले मंत्र!

उज्जैन : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आपल्या मुलाचे लग्न सामूहिक विवाह समारंभात लावून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मोहन यादव हे कदाचित देशातील पहिले असे मुख्यमंत्री ठरले आहेत, ज्यांच्या मुलाचे लग्न एखाद्या सामूहिक विवाह कार्यक्रमात संपन्न झाले. या कार्यक्रमात बागेश्वर धामचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी 'वराती' बनून सर्व नव-दांपत्यांना आशीर्वाद दिले..महाकालच्या नगरीत पार पडला सोहळामध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव यांचा विवाह डॉक्टर इशिता यादव यांच्यासोबत महाकालची नगरी उज्जैन येथे आयोजित एका सामूहिक विवाह कार्यक्रमात संपन्न झाला. या सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी अनेक VVIP पाहुणे उपस्थित होते. अभिमन्यु आणि इशिता यांचा विवाह २१ अन्य जोडप्यांसह पार पडला. या कार्यक्रमात मध्य प्रदेश सरकारचे अनेक मंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट आणि अखाडा परिषदेचे अध्यक्ष रवींद्र पुरी यांच्यासह अनेक VVIP पाहुण्यांनी हजेरी लावली.https://x.com/CMMadhyaPradesh/status/1995092993301455055.CM Yogi Adityanath : योगी सरकारचा महिलांसाठी ‘फुल सपोर्ट मॉडेल’ मुलींसाठी शिक्षण, विवाह मदत आणि मालमत्ता सवलत एकाच चौकटीत.डेस्टिनेशन नाही, डिवाइन वेडिंग'यावेळी योगगुरू बाबा रामदेव यांनी समाजाला एक नवी दिशा दिली. ते म्हणाले की, आता आपण 'डेस्टिनेशन वेडिंग' सोडून 'डिवाइन वेडिंग' कडे वळले पाहिजे. महागड्या लग्नसमारंभाचा खर्च कमी करण्यासाठी नेत्यांनी आणि उद्योगपतींनी यातून प्रेरणा घ्यावी. याचवेळी वातावरण अधिक खुशनुमा झाले, जेव्हा बाबा रामदेव यांनी शेजारी उभ्या असलेल्या बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्याकडे बघून विनोदाने (चुटकी) म्हटले की, "महाराज, तुमचे लग्नही आम्ही अशाच सामूहिक सोहळ्यात लावू!".यावर धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले की, हा भेदभाव मिटवणारा निर्णय आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या पदयात्रेचा नारा 'जात-पात की करो विदाई' हा होता, आणि आज सीएम साहेबांनी तो प्रत्यक्षात उतरवून दाखवले आहे की, आपण सर्व हिंदू भाई-भाई आहोत. अशा लग्नांमुळे डेस्टिनेशन वेडिंगचा खर्च कमी होईल आणि अनावश्यक खर्च थांबेल..UP Student: युपीच्या १२ वीच्या विद्यार्थ्याने बनवला रोबोट, AI टीचर 'सोफी'ला विचारा कोणताही प्रश्न, लगेच देते उत्तर.मुख्यमंत्री मोहन यादव काय म्हणाले?आपल्या मुलाचे लग्न सामूहिक विवाह कार्यक्रमात संपन्न करणाऱ्या मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले की, त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या 'सबका साथ, सबका विकास' या मंत्राचे पालन केले आहे. त्यांच्या या प्रयत्नात 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' यांची झलक दिसते. समाजातील सर्व घटकांचे लोक सोबत आले, याचा त्यांना अभिमान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.