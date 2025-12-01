देश

CM Mohan Yadav : धीरेंद्र शास्त्रींचे लग्न कसे होणार? रामदेव बाबांनी सांगितले सीक्रेट; CM च्या मुलाच्या सामूहिक विवाह सोहळ्यात म्हटले मंत्र!

Mass Marriage Ceremony : उज्जैनमध्ये सीएम मोहन यादव यांच्या मुलाचा विवाह सामूहिक सोहळ्यात पार पडला आणि या कार्यक्रमाने सामाजिक एकतेचा नवा आदर्श निर्माण केला. बाबा रामदेव आणि धीरेंद्र शास्त्रींच्या उपस्थितीने हा सोहळा विशेष आकर्षणाचा विषय ठरला.
सकाळ वृत्तसेवा
उज्जैन : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आपल्या मुलाचे लग्न सामूहिक विवाह समारंभात लावून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मोहन यादव हे कदाचित देशातील पहिले असे मुख्यमंत्री ठरले आहेत, ज्यांच्या मुलाचे लग्न एखाद्या सामूहिक विवाह कार्यक्रमात संपन्न झाले. या कार्यक्रमात बागेश्वर धामचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी 'वराती' बनून सर्व नव-दांपत्यांना आशीर्वाद दिले.

Madhya Pradesh
Chief Minister
Baba Ramdev
wedding ceremony
Ujjain

