VIDEO : याला म्हणतात धोनीचा कट्टर फॅन! पठ्ठ्यानं CSK-RCB सामन्यांसाठी वधू'समोर ठेवली अनोखी अट; मजेदार 'करार' वाचून तुम्हीही खळखळून हसाल

Groom’s Unique Dhoni-Themed Match Contract Goes Viral : धोनीचा कट्टर चाहता असलेल्या वराने लग्नाआधी ‘मॅच कॉन्ट्रॅक्ट’ तयार करून वधूकडून आयुष्यभर सीएसके-आरसीबी सामने पाहण्याची परवानगी घेतली. वधूने तो करार वाचताच पाहुणेही खळखळून हसले.
Dhoni–CSK Match Contract

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Dhoni–CSK Match Contract : लग्नात वधू-वर अनेक प्रतिज्ञा घेतात, परंतु एका वराने सात फेऱ्यांपूर्वी असा भन्नाट 'करार' केलाय की, सोशल मीडियावरही याची चर्चा रंगलीये. एमएस धोनी आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा जबरा फॅन असलेल्या या वराने आपल्या वधूकडून मंडपातच आयुष्यभर CSK आणि RCB चे सामने पाहण्याची लेखी परवानगी घेतलीये. वधूने हा करार मोठ्याने वाचला आणि पाहुण्यांमध्ये एकच हशा पिकला.

Cricket
MS Dhoni
RCB
wedding ceremony
marriage ceremony
viral video

