VIDEO : याला म्हणतात धोनीचा कट्टर फॅन! पठ्ठ्यानं CSK-RCB सामन्यांसाठी वधू'समोर ठेवली अनोखी अट; मजेदार 'करार' वाचून तुम्हीही खळखळून हसाल

Dhoni–CSK Match Contract : लग्नात वधू-वर अनेक प्रतिज्ञा घेतात, परंतु एका वराने सात फेऱ्यांपूर्वी असा भन्नाट 'करार' केलाय की, सोशल मीडियावरही याची चर्चा रंगलीये. एमएस धोनी आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा जबरा फॅन असलेल्या या वराने आपल्या वधूकडून मंडपातच आयुष्यभर CSK आणि RCB चे सामने पाहण्याची लेखी परवानगी घेतलीये. वधूने हा करार मोठ्याने वाचला आणि पाहुण्यांमध्ये एकच हशा पिकला..वधूने मंडपात वाचला 'मॅच कॉन्ट्रॅक्ट'व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये वर ध्रुव मजेठिया आणि वधू आशिमा मंडपात बसलेली दिसते. लग्नाची मुख्य विधी सुरू होण्याआधीच आशिमा, ध्रुवने स्वतः तयार केलेला मजेशीर करार वाचते. स्वतःला धोनी आणि CSK चा कट्टर चाहता समजणाऱ्या ध्रुवने कराराची सुरुवात, "मी, वर ध्रुव मजेठिया, जाहीर करतो की जर आशिमा मला भविष्यातील सर्व एमएस धोनी, CSK आणि RCB चे सामने कोणत्याही मर्यादा न घालता पाहू देईल, तर मी आनंदाने, मनापासून आणि कोणत्याही अटीशिवाय तिच्यासोबत सात फेऱ्या घेईन." 500 रुपयांच्या बाॅण्डवर हा करार करण्यात आला आहे..आशिमाने या ओळी मोठ्याने वाचताच संपूर्ण मंडपात जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला. करारात पुढे म्हटलंय, की हा करार २ डिसेंबरपासून अधिकृतपणे लागू होईल. तसेच लग्नानंतर सामने पाहण्याची परवानगी काढून घेतली गेली तर तो 'करारभंग' मानला जाईल, असे वाचताच पाहुणेही पुन्हा खळखळून हसले..VIDEO : बाप-लेकीच्या आनंदापुढं महागड्या गाड्याही फिक्या! मुलीचा सायकलवरील 'तो' व्हिडिओ तुफान व्हायरल; श्रीमंत लोकांनाही भावला क्षण.ध्रुवचा इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ व्हायरल६५ हजारांहून अधिक फॉलोअर्स असलेला कंटेंट क्रिएटर ध्रुव मजेठिया याने हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर करत लिहिले, "सात फेऱ्यांपूर्वी एक करार! मी तिला आयुष्यभरासाठी स्वीकारत आहे… आणि धोनी-सीएसके सामनेही आयुष्यभरासाठी पाहणार आहे. काय मस्त डील आहे ना?" कॅप्शनप्रमाणेच हा व्हिडिओही प्रचंड व्हायरल झाला आहे..धोनीसोबतचा जुना फोटोही चर्चेतध्रुवने यापूर्वी एमएस धोनीला भेटल्याचा फोटोही इंस्टाग्रामवर शेअर केला होता. मॅच-कॉन्ट्रॅक्टचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तो जुना फोटो पुन्हा चर्चेत आलाय. चाहत्यांनी कमेंट करत लिहिले, "आता कळलं, इतका मोठा करार का केला ते!" या हटके करारामुळे हे लग्न सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत आले आहे. धोनीचे चाहतेही तर भारावून गेले आहेत..