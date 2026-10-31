ध्रुव राठीच्या अडचणीत वाढ! ८ वर्षांपूर्वीच्या मानहानी प्रकरणात दिल्ली कोर्टाकडून वॉरंट जारी

यूट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ध्रुव राठी याच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. आठ वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या मानहानीच्या प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात नव्याने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहेत. यापूर्वी पाठवलेले वॉरंट चुकीच्या पत्त्यावर गेल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे..दिल्लीतील साकेत न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल जैन यांनी हे वॉरंट जारी केले. यापूर्वीचे वॉरंट ध्रुव राठी यांच्या गुरुग्राम येथील पत्त्यावर पाठवण्याऐवजी ऑस्ट्रियातील चुकीच्या पत्त्यावर पाठवण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान तक्रारदार विकास संस्कृत्यायन यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, ध्रुव राठी भारत सोडून परदेशात वास्तव्यास आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबरला होणार आहे..Dhruv Rathee: सुनावणीपूर्वीच युट्युबर ध्रुव राठी लंडनला रवाना; दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाकडून वॉरंट जारी.नेमकं प्रकरण काय आहे?या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात मे २०१८ मध्ये झाली. ध्रुव राठी यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर 'बीजेपी आयटी सेल पार्ट टू' या शीर्षकाचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. या व्हिडिओमध्ये भाजपच्या आयटी सेलमधील काही सदस्यांनी विकास संस्कृत्यायन यांची बदनामी करण्यासाठी त्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, हे आरोप खोटे आणि जाणीवपूर्वक आपली प्रतिमा खराब करण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा करत विकास संस्कृत्यायन यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी ध्रुव राठी यांच्यासह अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधातही मानहानीची तक्रार दाखल केली होती..या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांनी संबंधित व्हिडिओ शेअर करणं ही आपली चूक असल्याचं न्यायालयात मान्य केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, व्हिडिओ तयार करून तो प्रसिद्ध करणाऱ्या ध्रुव राठी यांच्याविरोधातील मूळ तक्रार साकेत न्यायालयात सुरूच राहिली..Dhruv Rathee Released : सीजेपी आंदोलन प्रकरणात ध्रुव राठीला दिलासा; सुटकेनंतर दिल्ली पोलिसांनी काय दिली ताकीद ?.न्यायालयाने २३ जुलै २०१९ रोजी पहिल्यांदा ध्रुव राठी यांना समन्स बजावले होते. मात्र, ते अनेकदा परदेशात असल्याने त्यांची न्यायालयातील उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात अडचणी येत होत्या. १२ ऑक्टोबरच्या सुनावणीवेळी तक्रारदारांच्या वतीने प्रकरणाच्या कार्यवाहीला वेग देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने नव्याने समन्स आणि आता जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.