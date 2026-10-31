देश

ध्रुव राठीच्या अडचणीत वाढ! ८ वर्षांपूर्वीच्या मानहानी प्रकरणात दिल्ली कोर्टाकडून वॉरंट जारी

Delhi Court Issues Fresh Bailable Warrant : दिल्लीतील साकेत न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल जैन यांनी हे वॉरंट जारी केले. यापूर्वीचे वॉरंट ध्रुव राठी यांच्या गुरुग्राम येथील पत्त्यावर पाठवण्याऐवजी ऑस्ट्रियातील चुकीच्या पत्त्यावर पाठवण्यात आले होते.
Dhruv Rathee

Dhruv Rathee

esaka

Shubham Banubakode
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यूट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ध्रुव राठी याच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. आठ वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या मानहानीच्या प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात नव्याने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहेत. यापूर्वी पाठवलेले वॉरंट चुकीच्या पत्त्यावर गेल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

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Dhruv Rathee