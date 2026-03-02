इराणच्या हल्ल्यातून थोडक्यात वाचला ध्रुव राठी, पहाटे दुबई विमानतळावरून केलं होतं उड्डाण, कुटुंबीय अजूनही अडकलेले

प्रसिद्ध युट्यूबर ध्रुव राठी इराणच्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावला आहे. इराणने दुबई आंतराष्ट्रीय विमानतळावर हल्ला केला, त्याच दिवशी सकाळी तो दुबईनतून निघाल्याचं त्याने सांगितलं. इराण इस्त्रायल युद्धाबाबत नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडीओत त्याने ही धक्कादायक माहिती दिली. तसेच त्याचे कुटुंबीय दुबईत अडकल्याचंही त्याने सांगितलं. .तो म्हणाला, ''मी आजपर्यंत जगभरातील युद्धाबाबत अनेक व्हिडीओ बनवले. पण हा व्हिडीओ जरा व्यक्तीगत आहे. इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला, त्या दिवशी आम्ही दिवशी आम्ही दुबईत होतो. पहाटे आमची फ्लाईट होती. आमच्या विमानाने उड्डाण घेतलं. तोपर्यंत सर्व काही ठीक होतं, पण उड्डाण घेतल्यानंतर दोन तासांतच इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केल्याने विमान पोहोचायला उशीर होणार असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं..Iran-Israel War: खामेनेई यांचं भारतातल्या 'या' गावाशी होतं खास कनेक्शन; मृत्यूची बातमी कळताच गावावर शोककळा.पुढे त्याने सांगितलं की, ज्यावेळी आमच्या विमानाने लॅंड केलं. त्यावेळी या हल्ल्याची भयावहता समजली. तोपर्यंत इराणने दुबई विमानतळावर हल्ला केला होता. त्याचे अनेक व्हिडीओ समोर आले होते. अनेक ठिकाणी आग लागल्याच दिसत होतं. ज्या फेअरमाँट हॉटेलजवळ इराणचे ड्रोन येऊन पडले, अगदी त्याच्या समोरच्या हॉटेलजवळ आम्ही कुटुंबियांसोबत होतो. त्यांची फ्लाईट उशीरा असल्याने ते दुंबईतच थांबले आणि आम्ही पहाटे निघालो. काही कुटुंबीय आताही दुबईंत अडकले आहेत, अशी माहितीही त्याने दिली..Iran Missile Production: इराण रोज किती मिसाईल्स बनवतो? अमेरिका, इस्रायला का आहे भीती?.यावेळी बोलताना ध्रुव राठीने संयुक्त अरब अमिरातीच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमचेही कौतुक केलं. इराणकडून सुमारे २०० हून अधिक क्षेपणास्त्र डागण्यात आले होते. त्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक क्षेपणास्त्रांना यूएईच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमने अडवले, असं तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.