Diabetic Foot: पाय कापण्याची नामुष्की टळणार, प्राण वाचणार; डायबेटिक फूट रुग्णांसाठी AI ठरणार वरदान

कानपूर:मधुमेहामुळे पायांमध्ये गंभीर जखमा होणे, संसर्ग वाढणे आणि काही प्रकरणांत पाय कापण्याची वेळ येणे, ही एक गंभीर वैद्यकीय समस्या आहे. या समस्येचे लवकर निदान करण्यासाठी कानपूरमधील गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (GSVM) मेडिकल कॉलेज आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) कानपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित मॉडेल विकसित करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या मॉडेलच्या मदतीने रुग्णांच्या पायातील रक्तपुरवठा, नसांची स्थिती आणि रक्तातील साखरेशी संबंधित वैद्यकीय माहितीचे विश्लेषण करून गुंतागुंतींचा धोका ओळखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.या संशोधनाच्या प्राथमिक टप्प्यात २२० रुग्णांची निवड करण्यात आली आहे. रुग्णांच्या वैद्यकीय तपासण्या, नियमित पाठपुरावा आणि संकलित माहितीच्या आधारे एआय मॉडेलला प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर मॉडेलने वर्तवलेल्या निष्कर्षांची डॉक्टरांच्या निदानाशी तुलना करून त्याची अचूकता तपासली जाईल..डायबेटिक फूट म्हणजे काय?मधुमेह दीर्घकाळ नियंत्रणात नसल्यास पायांमधील नसांचे नुकसान होऊ शकते आणि रक्तपुरवठाही कमी होऊ शकतो. परिणामी, पायातील संवेदना कमी होणे, किरकोळ जखम लक्षात न येणे आणि जखम भरून येण्यास विलंब होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. जखमेचा संसर्ग गंभीर झाल्यास तो खोलवर पसरू शकतो. काही प्रकरणांत रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी पायाचा काही भाग कापण्याची शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते.त्यामुळे जखम आणि संसर्गाचे लवकर निदान करणे, रक्तपुरवठ्याची स्थिती तपासणे आणि योग्य वेळी उपचार सुरू करणे महत्त्वाचे ठरते..AI मॉडेल कसे काम करणार?GSVM मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर आणि IIT कानपूरचे तंत्रज्ञानतज्ज्ञ एकत्रितपणे मशीन लर्निंगवर आधारित मॉडेल विकसित करणार आहेत. रुग्णांच्या वैद्यकीय नोंदी आणि विविध तपासण्यांचे निष्कर्ष यांचे विश्लेषण करून डायबेटिक फूटशी संबंधित गुंतागुंत होण्याचा धोका ओळखणे, हा या संशोधनाचा उद्देश आहे.मॉडेलच्या विश्लेषणातून पुढील बाबींचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल:पायांमधील नसांचे कार्य आणि संवेदनशीलतेची स्थिती.पायांपर्यंत होणारा रक्तपुरवठा आणि रक्तवाहिन्यांमधील संभाव्य अडथळे.रक्तातील साखरेचे नियंत्रण आणि त्यासंबंधी वैद्यकीय माहिती.पायाच्या जखमा गंभीर होण्याची किंवा शस्त्रक्रियेची गरज भासण्याची शक्यता.मात्र, या टप्प्यावर हे संशोधनाधीन मॉडेल आहे. प्रत्यक्ष रुग्णांमध्ये त्याची अचूकता आणि उपयुक्तता तपासल्यानंतरच त्याच्या वैद्यकीय वापराबाबत निष्कर्ष काढता येतील..रुग्णांच्या कोणत्या चाचण्या होणार?एआय मॉडेलला प्रशिक्षण देण्यासाठी रुग्णांच्या वैद्यकीय स्थितीचे विविध निकषांवर मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यात पुढील तपासण्यांचा समावेश आहे.HbA1c चाचणी : मागील दोन ते तीन महिन्यांतील रक्तातील साखरेच्या सरासरी पातळीचा अंदाज घेण्यासाठी ही चाचणी केली जाते.अँकल-ब्रॅकियल इंडेक्स (ABI) : हात आणि घोट्याजवळील रक्तदाबाची तुलना करून पायांमधील रक्तपुरवठ्याशी संबंधित अडचणींचा अंदाज घेतला जातो.व्हॅस्क्युलर तपासण्या : पायांच्या रक्तवाहिन्यांमधील रक्तप्रवाहाची स्थिती तपासण्यासाठी या चाचण्या केल्या जातात.मोनोफिलामेंट आणि व्हायब्रेशन टेस्ट : पायांमधील संवेदना आणि नसांचे कार्य तपासण्यासाठी या चाचण्यांचा उपयोग होतो..सहा टप्प्यांत संशोधन पूर्ण करण्याचे नियोजनया संशोधनासाठी सहा टप्प्यांची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. रुग्णांची निवड : प्राथमिक टप्प्यात २२० रुग्णांची निवड करून त्यांची संमती घेणे. वैद्यकीय तपासण्या : HbA1c, ABI आणि नसांच्या कार्याशी संबंधित आवश्यक चाचण्या करणे. नियमित पाठपुरावा : उपचारादरम्यान रुग्णांच्या स्थितीत होणारे बदल नोंदवणे.माहितीचे संकलन : रुग्णांच्या वैद्यकीय नोंदींचे सुरक्षित पद्धतीने संकलन आणि विश्लेषणासाठी तयारी करणे. AI मॉडेलचे प्रशिक्षण : संकलित माहितीच्या आधारे मशीन लर्निंग मॉडेल विकसित करून त्याला प्रशिक्षण देणे. निष्कर्षांची पडताळणी : मॉडेलचे अंदाज आणि डॉक्टरांचे प्रत्यक्ष निदान यांची तुलना करून त्याची कामगिरी तपासणे.या संशोधनातून डायबेटिक फूटचा धोका लवकर ओळखण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यात मॉडेलची परिणामकारकता सिद्ध झाल्यास योग्य वेळी उपचार सुरू करण्यास आणि गंभीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी डॉक्टरांना मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.