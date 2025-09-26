Crime News: तू तुझ्या बॉयफ्रेंडसोबत सेक्स केलं का?" स्वामीजींचा प्रताप, मुलींना विचारले अश्लील प्रश्न; यादी आली समोर

दिल्लीतील श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट संस्थेचे प्रमुख स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती याच्यावर १७ पेक्षा जास्त मुलींवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. ब्लॅकमेल करणे, जबरदस्ती करणे, अश्लील प्रश्न विचारणे असे अनेक आरोप चैतन्यानंद याच्यावर करण्यात आले आहेत. अनेक विद्यार्थिनींच्या पदव्या त्यानी रोखून ठेवल्या होत्या आणि हॉस्टेलमध्ये सिक्रेट कॅमेरे लावले होते..कॅमेरे थेट मोबाईलशी जोडलेले"सुरक्षेच्या नावाखाली" स्वामी चैतन्यानंद याने हॉस्टेलमधील बाथरूमच्या आसपास सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे हे कॅमेरे थेट त्याच्या मोबाईलशी जोडलेले होते. विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे की स्वामी त्यांच्यावर लक्ष ठेवत असत आणि त्यांना अश्लील प्रश्न विचारत असत, अगदी त्यांच्या आंघोळीच्या सवयींबद्दल देखील चौकशी करत असत.पीडित विद्यार्थिनींनी सांगितले की स्वामी त्यांना अत्यंत आक्षेपार्ह प्रश्न विचारत असत, जसे की, "तू तुझ्या प्रियकरासोबत झोपली आहेस का?" "तू कंडोम वापरतेस का?" तसेच, रात्री त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवर "बेबी, आय लव्ह यू" असा मॅसेज पाठवत असे..Mumbai Crime: मुंबईत होणार भयानक कांड टळलं... मध्यरात्री पोलिसांची कारवाई, आरोपीला रंगेहाथ पकडलं, नेमकं काय घडलं?.प्रियकर असल्यामुळे चारित्र्यहीन म्हटलेस्वामी चैतन्यानंद याने त्यांच्या वर्गमित्रांसमोर विद्यार्थिनींना अपमानित केल्याचा आरोप आहे. हरियाणातील एका विद्यार्थिनीला फक्त प्रियकर असल्यामुळे चारित्र्यहीन म्हटले गेले. दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याने तर एका मुलीला रडत आणि फाटलेल्या कपड्यांसह स्वामींच्या कार्यालयातून पळून जाताना पाहिल्याचे सांगितले.स्वामींनी सणांनाही त्यांच्या काळ्या कारनाम्यांचा भाग बनवला होता. होळीच्या दिवशी विद्यार्थिनींना एका रांगेत उभं केलं जात असे आणि स्वामी त्यांच्या कपाळावर व गालावर रंग लावत असत. कर्मचाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या होत्या की कोणीही स्वामींच्या आधी विद्यार्थिनींना रंग लावू नये. तसेच, लैंगिक प्रस्ताव नाकारल्यास विद्यार्थिनींना धमक्या दिल्या जात. चैतन्यानंद सरस्वती व्हॉट्सअॅपवरही अश्लील संदेश पाठवत असे..लुकआउट सर्क्युलर जारी६० वर्षांहून अधिक वयाचे स्वामी चैतन्यानंद ऑगस्ट महिन्यापासून फरार आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ते वारंवार आपला वेश बदलत होते आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपासून दूर राहत होते. त्यांचे शेवटचे ठिकाण मुंबईजवळ आढळले होते. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध लुकआउट सर्क्युलर जारी केले आहे..मुलींना विचारलेले प्रश्न"तुझं आंघोळीचा वेळ काय आहे?""तू माझ्यासोबत परदेशी प्रवासाला येशील का?""बेबी, आय लव्ह यू मला तू खूप आवडतेस""तू माझ्या क्वार्टरमध्ये येऊ शकतेस का?""तू तुझ्या बॉयफ्रेंडसोबत सेक्स केलं आहेस का?""तू कंडोम वापरलस का?""तुझा बॉयफ्रेंड आहे, म्हणजे तू चारित्र्यहीन आहेस!".Beed Crime News : दुपारी भांडण, रात्री खून; बीडमध्ये २२ वर्षांच्या तरुणाला सपासप वार करत संपवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.