Election Commission of India : एसआयआरवरून निवडणूक आयोगातच मतभेद; दोन आयुक्तांनी दहा महिन्यांत १४ वेळा नोंदवले आक्षेप

Electoral roll revision : ईव्हीएमनंतर आता मतदारयादीच्या विशेष सघन पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोग चर्चेत आला आहे. बिहारपासून सुरू झालेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान देशातील विविध राज्यांमध्ये आतापर्यंत १४ कोटींहून अधिक नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनीही आक्षेप नोंदवल्याची माहिती समोर आली आहे..निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णय व आदेशांवर किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवला. काही प्रसंगी एका दिवसात चार वेळा आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे. नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारयादीतून नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे, एसआयआर प्रक्रियेतील आदेशांविरोधात अपील तसेच मतदारयादीची सुरक्षितता या मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले..या आक्षेपांच्या प्रती मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही पाठवण्यात आल्या होत्या. दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांनाही पत्र लिहून काही निर्णयांबाबत तक्रारी केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे..SIR ला हलक्यात घेऊ नका... तुमचं नाव मतदार यादीतून कट होणार? नंतर काय कराल? सोप्या भाषेत माहिती.या वृत्तानंतर विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर टीका सुरू केली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी केली. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि द्रमुकनेही एसआयआर प्रक्रियेवरून सरकार व निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. द्रमुकचे प्रवक्ते टी. के. एस. इलांगोवन यांनी एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारांची नावे हटवली जात असल्याचा आरोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.