IPS इतका भ्रष्टाचारी, ७.५ कोटी एका दिवसात नाही आले; व्यवस्था झोपलेली का? राज्यपालांचा संतप्त सवाल

पंजाबमध्ये आयपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर याला भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआयने अटक केल्यानंतर खळबळ उडालीय. सीबीआयने १० लाखांची लाच घेताना आयपीएस अधिकारी भुल्लरला ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर छाप्यात त्याच्याकडे साडे सात कोटी रुपयांची रोकड आढळली होती. आता या प्रकरणावर पंजाबचे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यांनी संताप व्यक्त केला आहे. भुल्लरला भ्रष्टाचार प्रकरणी अटक ही एक डोळे उघडायला लावणारी घटना आहे. ही घटना वरच्या पातळीवर भ्रष्टाचार किती फोफावलाय हे उघडकीस आणतेय, हे खूपच दुर्दैवी असल्याचं मत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यांनी व्यक्त केलंय..एका शाळेतील कार्यक्रमात माध्यमांशी बोलताना पंजाबचे राज्यपाल कटारिया म्हणाले की, भुल्लर यांच्या निवासस्थानी ७ कोटी रुपायंची रोकड जप्त होणं धक्कादायक आहे. इतकी मोठी रक्कम एका दिवसात जमा होऊ शकत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे घडत असताना आपली भलीमोठी प्रशासकीय व्यवस्था का पाहू शकली नाही? व्यवस्था झोपलीय का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..पाकिस्तानचा अचानक हवाई हल्ला, अफगाणिस्तानच्या ८ क्रिकेटर्ससह ४० जणांचा मृत्यू.राज्यपाल म्हणाले की, इतका मोठा भ्रष्टाचार समोर सुरू होता, यासाठी संपूर्ण व्यवस्था जबाबदार आहे. या प्रकरणाला गांभीर्याने समजून घेण्याची गरज आहे. कारण ही अटक सीबीआयकडून करण्यात आलीय. राज्य सरकारकडून भ्रष्टाचार विरोधी मोहिम राबवली गेल्यानंतरही वरिष्ठ पातळीवर चुकीचं वर्तन कुणाला समजू नये हे चिंताजनक आहे. यावर आत्मचिंतनाची गरज राज्यपालांनी व्यक्त केली..पोलीस उप महानिरीक्षकाच्या अटकेमुळे आता लोकांना हा विश्वास निर्माण होईल की अजूनही सगळं संपलं नाहीय. या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे भविष्यात अशा घटना रोखता येतील असंही राज्यपाल म्हणाले..लाचखोरी प्रकरणी पोलीस उपमहानिरीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर याला सीबीआयने अटक केल्यानंतर त्याच्याकडून साडे सात कोटींची रोकड, अडीच किलो सोन्याचे दागिने जप्त केलेत. याशिवाय २६ महागडी घड्याळं आणि बेनामी संपत्तीची कागदपत्रंही आढळून आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.