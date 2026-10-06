देश

अधिकाराचा गैरवापर करत कैद्याची सुटका, बदल्यात पत्नीशी संबंध ठेवले; उपमहानिरीक्षकाला अटक; पोलीस दलात खळबळ

Bengaluru Central Jail Crime: जन्मठेपेच्या कैद्याच्या सुटकेसाठी कैद्याच्या पत्नीकडून DIG अधिकाऱ्याने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
DIG officer Crime

DIG officer Crime

ESakal

Mansi Khambe
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बंगळूर : खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या शंकर नावाच्या कैद्याची सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट आदेश तयार करून सुटका केल्याप्रकरणी परप्पन अग्रहार कारागृहाचे उपमहानिरीक्षक सोमशेखर यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणातील बनावट कागदपत्र तत्कालीन कारागृहातील कनिष्ठ विभाग सहायक (एसडीए) श्रीकांत एस. याने तयार केल्याचा आरोप आहे. इतकेच नव्हे तर कैद्याची सुटका करण्यासाठी त्याच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार देखील उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ पसरली आहे.

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