अधिकाराचा गैरवापर करत कैद्याची सुटका, बदल्यात पत्नीशी संबंध ठेवले; उपमहानिरीक्षकाला अटक; पोलीस दलात खळबळ

बंगळूर : खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या शंकर नावाच्या कैद्याची सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट आदेश तयार करून सुटका केल्याप्रकरणी परप्पन अग्रहार कारागृहाचे उपमहानिरीक्षक सोमशेखर यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणातील बनावट कागदपत्र तत्कालीन कारागृहातील कनिष्ठ विभाग सहायक (एसडीए) श्रीकांत एस. याने तयार केल्याचा आरोप आहे. इतकेच नव्हे तर कैद्याची सुटका करण्यासाठी त्याच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार देखील उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी कैदी शंकर आणि बनावट आदेश तयार केल्याचा आरोप असलेल्या श्रीकांतला पोलिसांनी अटक केली होती. शंकर याला २००१ मध्ये खून, अपहरण आणि खंडणीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. न्यायालयीन सुनावणीनंतर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती..अटक करणार नाही म्हणत १.३० लाखांची मागणी, लाच घेताना PSIला रंगेहाथ अटक; बोरिवली पोलीस ठाण्यात ACBची मोठी कारवाई.दरम्यान, २०१८ मध्ये त्याच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. या अपिलाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने सुटकेचा आदेश दिल्याचे भासवणारा बनावट आदेश कारागृह प्रशासनाला सादर करण्यात आला. त्यानंतर शंकरची कारागृहातून सुटका करण्यात आली. बनावट आदेशाच्या आधारे झालेल्या या सुटकेप्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, कारागृह अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही तपास केला जात आहे..नवऱ्याच्या सुटकेसाठी पत्नीचं लैंगिक शोषणबंगळुरू मध्यवर्ती कारागृहाच्या माजी मुख्य अधीक्षक सोमशेखर यावर जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याच्या पत्नीने गंभीर आरोप केले आहेत. ज्यामध्ये नवऱ्याची तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मोबदल्यात तुरुंग अधिकाऱ्याने लैंगिक शोषण केलं असा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतर सोमशेखर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले आहे. सध्या पुढील चौकशीसाठी त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद, सात विभागांवर परिणाम; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन.बनावट आदेश कसा काढला?जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा कैदी कारागृहातून कसा बाहेर आला, याचा तपास पोलीस करत असताना, पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाने बाहेर आल्याचे समजले. या घटनेप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. सध्या सुप्रीम कोर्टाचा बनावट आदेश कसा काढला, याचा अधिक तपस पोलीस करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.