7 वाजता सायरन वाजतो अन् 2 तास टीव्ही-मोबाईल पूर्णपणे बंद होतो, बोर्डच्या आधी गावात हे काय सुरुय?

बेलगावी जिल्ह्यातील हलगा गावाने डिजिटल युगात एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. दररोज संध्याकाळी ठीक ७ वाजता ग्रामपंचायत कार्यालयातून सायरन वाजते आणि संपूर्ण गाव दोन तासांसाठी 'डिजिटल ब्लॅकआउट'मध्ये बुडते. टीव्ही, मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट सर्व स्क्रीन्स बंद होतात. रात्री ९ वाजता दुसरा सायरन वाजतो आणि जीवन पुन्हा सामान्य होते..ही मोहीम विशेषतः मुलांच्या शिक्षणासाठी आहे. SSLC परीक्षा आणि अभ्यासाच्या तयारीत मुले मोबाईल-टीव्हीच्या व्यसनामुळे विचलित होतात. आता हे दोन तास मुले पूर्ण एकाग्रतेने अभ्यास करतात. काही मुले ग्रुप स्टडी करतात, तर काही घरातील कामात मदत करतात. पालकही मुलांना साथ देतात, स्वतःही स्क्रीनपासून दूर राहतात..गावातील महिलाही उत्साहाने सहभागी होत्या. पूर्वी संध्याकाळी टीव्ही मालिका पाहण्यात वेळ जात होता, आता त्या कुटुंबाशी बोलतात, घरातील गप्पा मारतात किंवा इतर कामे करतात. स्थानिक रहिवासी रोहित यल्लुरकर म्हणतात, या दोन तासांमुळे मुलांची एकाग्रता वाढली आहे. अभ्यासात खूप फरक पडतो आहे.ही कल्पना महाराष्ट्रातील मोहित्यांचे वडगाव गावातील यशस्वी मोहिमेपासून प्रेरित आहे. तिथेही असाच सायरन आणि डिजिटल बंदीचा नियम आहे. हलग्यातील ग्रामस्थांनी हे पाऊल उचलून मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचा निर्धार केला आहे..माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष म्हणतात, जास्त स्क्रीन टाइम मुलांसाठी धोकादायक आहे. शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा उपक्रम गरजेचा होता. गावकऱ्यांचा हा स्वेच्छेचा निर्णय पूर्ण गावाने अवलंबला आहे. आता संध्याकाळी गावात शांतता आणि अभ्यासाचे वातावरण असते. कुटुंबे एकत्र येतात, गप्पा मारतात. हा उपक्रम इतर गावांना आणि शहरांना प्रेरणा देत आहे. डिजिटल व्यसनावर मात करण्याचा हा सोपा पण प्रभावी मार्ग खरोखरच कौतुकास्पद आहे.