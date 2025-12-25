देश

7 वाजता सायरन वाजतो अन् 2 तास टीव्ही-मोबाईल पूर्णपणे बंद होतो, बोर्डच्या आधी गावात हे काय सुरुय?

Saisimran Ghashi
बेलगावी जिल्ह्यातील हलगा गावाने डिजिटल युगात एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. दररोज संध्याकाळी ठीक ७ वाजता ग्रामपंचायत कार्यालयातून सायरन वाजते आणि संपूर्ण गाव दोन तासांसाठी 'डिजिटल ब्लॅकआउट'मध्ये बुडते. टीव्ही, मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट सर्व स्क्रीन्स बंद होतात. रात्री ९ वाजता दुसरा सायरन वाजतो आणि जीवन पुन्हा सामान्य होते.

Karnataka
SSC Exam
12 th board exam
DIGITAL DETOX
Digital detox strategies

