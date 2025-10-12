देश

Bhushan Gavai: मुलींच्या सायबर सुरक्षेवरून सरन्यायाधीश चिंतेत

Chief Justice Bhushan Gavai: डिजिटल युगातील मुलींच्या वाढत्या असुरक्षिततेबाबत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केलेली चिंता. “सक्षमीकरणाऐवजी शोषणाचे साधन बनलेल्या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण आवश्यक,” असे त्यांचे मत.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : ‘‘सध्याच्या डिजिटल युगात मुली सर्वाधिक असुरक्षित असून तंत्रज्ञान हा सक्षमीकरणाचे नाही तर शोषणाचे माध्यम बनले. हे शोषण थांबवायचे असेल तर पोलिसांना देखील खास प्रशिक्षण द्यावे लागेल,’’ असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

