भोपाळ : येत्या दोन एक महिन्यात मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यापार्श्वभूमीवर इथलं राजकारण सध्या चांगलंच तापलं आहे. यापार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी मध्य प्रदेशात सत्तेत आल्यास बजरंग दलावर बंदीबाबत महत्वाचं विधान केलं आहे. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. (Digvijay Singh not ban Bajarang Dal in Madhya Pradesh but will not spare anyone involved in riots)

काँग्रेस सत्तेत आल्यास बजरंग दलावर बंदी येणार?

काँग्रेस मध्य प्रदेशात सत्तेत आल्यास कुठल्या मुद्द्यांवर काम करणार याची माहिती दिग्विजय सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कर्नाटकात सत्तेत आल्यास काँग्रेसनं 'बजरंग दल' या हिंदू कट्टरवादी संघटनेवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. (Latest Marathi News)

त्यामुळं जर मध्य प्रदेशातही सत्ता आली तर बजरंग दलावर बंदी येणार का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर दिग्विजय सिंहांनी उत्तर दिलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर बजरंग दलावर बंदी घालणार नाही. कारण या संघटनेतही चांगली लोक असतीलच ना? पण जे लोक हिंसाचारात सहभागी असतील आणि द्वेष पसरवण्यात आघाडीवर असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं यावेळी दिग्विजय सिंह यांनी सांगितलं.